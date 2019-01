Kina dobila najduži betonski most izrađen 3D štampom

U Šangaju je završen najduži pešački most izrađen tehnologijom 3D štampe na svetu. Dizajniran od strane profesora Xu Weiguo-a sa Univerziteta Tsinghua (Škola arhitekture) – Zoina Land Joint Research centra za digitalnu arhitekturu, 26,3 metara dug i 3,6 metara širok most bio je inspirisan drevnim Anji mostom u gradu Zhaoxian, u Kini.

Struktura je kreirana pomoću sistema 3D štampanja betona razvijenog od strane tima profesora Xu Weiguo, integrisanjem digitalnog dizajna, smanjenja troškova, pametnih tehnologija i arhitektonskog dinamizma. Most je izgrađen od 44 šuplje 3D odštampane betonske jedinice, dok su rukohvati podeljeni u 68 jedinica. Komponente mosta su odštampane od kompozitnih materijala, koji sadrže polietilenski vlaknasti beton, takozvani fibrobeton, koji odgovara strukturalnim performansama konvencionalnih materijala.

Proces dizajniranja uključivao je konstrukciju fizičkog modela mosta u razmeri 1:4, izgrađenog da demonstrira održivost šeme, i dokaže da most može da izdrži pešake koji preplavljuju celu površinu. Za konkretnu konstrukciju, betonske komponente za most su odštampane sa dve robotske ruke, što je trajalo 450 sati. Procenjuje se da je pojednostavljeni proces proizveo uštede od 33% u poređenju sa konvencionalnijim procesom izgradnje – uglavnom zbog eliminisanja šablona i armaturnih šipki. Ugrađeni u most, sistem praćenja u realnom vremenu obezbeđuje podatke o izdržljivosti strukture. Rezultati će omogućiti bolje razumevanje praktičnih performansi novih betonskih materijala i strukturnih osobina 3D štampanih komponenti.

Prvi svetski 3D odštampan betonski most otvoren je u Holandiji u oktobru 2017. godine, relativno male dužine od skoro osam metara. Izgradio ga je Eindhoven University of Technology u gradu Gemert, konstrukcija je dizajnirana da izdrži bicikliste i sadrži oko 800 slojeva betona. Beton nije jedini materijal koji prolazi kroz velike promene kao rezultat 3D tehnologije štampanja. Ranije ove godine, Univerzitet Kolumbija je predstavio novu tehniku za 3D štampanje i skeniranje, proizvodeći materijal nalik drvetu sa autentičnom teksturom. U međuvremenu, prvi 3D čelični most na svetu nedavno je predstavljen na Holandskoj nedelji dizajna.

