Ko je Watson i čime se on bavi

Inspirisan filozofijom Tomasa Votsona (Thomas J. Watson), svog prvog direktora, da je ključno stalno razmišljati (Think), IBM, prvobitno poznat kao Computing-Tabulating-Recording Company, već je u ranoj fazi XX veka uspostavio standarde koji su industriju učinili centralnim igračem u adresiranju raznih društvenih izazova, uz istovremeno očuvanje poštovanja i brige za svoje zaposlene.

Od tada, IBM se istakao kao tehnološki gigant koji je značajno doprineo oblikovanju današnjeg sveta. U znak priznanja za Votsonov doprinos, IBM je 2007. godine lansirao projekat Watson, danas poznat kao watsonx. Sto godina nakon što je IBM osnovan, 2011. godine, superkompjuter Watson je ostvario pobedu nad dvojicom vrhun­skih takmičara u kvizu Jeopardy. Od tog istorijskog trenutka, oblasti koje se fokusiraju na podatke doživele su eksponencijalni rast, čineći ključnom vrednost podataka koji se besomučno generišu.

U svetu gde podaci predstavljaju novu valutu, IBM je 2023. godine lansirao platformu watsonx, revolucionarni sistem koji može da transformiše način na koji kompanije koriste veštačku inteligenciju (AI). Nakon trogodišnjeg perioda razvoja, watsonx je predstavljen kao alatka koja će omogućiti da se iskoristi pun potencijal generativne veštačke inteligencije (Generative AI) i mašinskog učenja (ML). Ova platforma nije samo još jedan tehnološki proizvod na tržištu – ona je simbol IBM-ove posvećenosti inovacijama i liderstvu u oblasti veštačke inteligencije.

Watsonx nudi set alata za upravljanje kompletnim životnim ciklusom osnovnih modela, koji su polazna tačka za razvoj generativne veštačke inteligencije. Takođe, watsonx platforma pruža mogućnosti za stvaranje i fino podešavanje modela mašinskog učenja, što je imperativ za razvoj inteligentnih sistema koji mogu samostalno učiti i prilagođavati se.

Šta IBM misli o generativnoj veštačkoj inteligenciji?

AI predstavlja jednu od tehnologija najpodobnijom transformaciji u današnjem svetu razvoja i napretka, s potencijalom da poveća produktivnost i otključa trilione ekonomske vrednosti u narednoj deceniji. Generativna AI predstavlja korak napred u evoluciji AI-a. Na krilima velikih neuronskih mreža obučenim na obimnim neoznačenim (unlabelled) podacima i fino podešenim za različite zadatke – ona omogućava semantičku pretragu, generisanje koda, rutiranje e-pošte, korisničku podršku i poboljšanu automatizaciju za poslovne svrhe širom sveta. To objašnjava zašto sve veći broj preduzeća radi ili planira da usvoji generativni AI.

IBM je uspeo da prepozna i stvori niz upotreba veštačke inteligencije koji je ovaploćen proizvodima poput watsonx platforme, Watson Orchestrate-a, Watson Code Assistant-a i Watson Assistant-a, ali i otvorenih platformi kao što je Red Hat OpenShift AI.

S pojednostavljenim pristupom, razvoj aplikacija i dobijanje uvida iz podataka su ubrzani, omogućavajući organizacijama korišćenje jednostavne, dosledne i skalabilne platforme bez potrebe za razumevanjem čitave hibridne cloud infrastrukture

Watsonx platforma omogućava preduzećima da kapitalizuju mogućnosti generativnog AI i foundation modela. Sastoji se od watsonx.ai, watsonx.data i watsonx.governance. Prvi u nizu, watsonx.ai, predstavlja studio sledeće generacije za graditelje AI-ja, dok watsonx.data služi kao repozitorijum podataka zasnovan na arhitekturi data lakehouse (simbioza data warehous-a i data lake-a koja pruža fleksibilnost u analitici s raznolikim tipovima podataka). S treće strane, watsonx.governance pruža moćan set alata za procese upravljanja na nivou preduzeća, kao i kontrolu rizika.

IBM se ističe kao pouzdan partner za razvoj AI rešenja, ciljajući na stvaranje vrednosti za korisnike, umesto samo pružanja gotovih rešenja. Sa Watsonx platformom, korisnici imaju mogućnost da budu kreatori vrednosti, omogućavajući im da obučavaju, fino podešavaju i implementiraju AI modele prema svojim specifičnim potrebama. Ovo postaje od vitalnog značaja, s obzirom na to da više od 75 odsto preduzeća želi da fino podešava modele otvorenog koda ili da razvija svoje modele za specifične potrebe.

AI i data fabric

Generativni AI obećava značajnu ulogu u digitalnoj transformaciji, s projekcijama da će 80 odsto preduzeća u naredne tri godine integrisati ovu tehnologiju, donoseći potencijalne koristi od tri do četiri milijarde dolara svetskoj ekonomiji. IBM-ov Data Fabric osmišljen je kao pouzdan temelj za organizacije koje implementiraju AI, donoseći im siguran pristup podacima i unapređujući opšte strategije rada s podacima.

Upravljanje podacima ključno je za zaštitu, kontekstualizaciju i pouzdanost podataka, te će briga o njima iznedriti njihovu optimalnu dostupnost i upotrebu. Adekvatna integracija podataka je preduslov za dalje poslove koji će omogućiti informisano donošenje odluka širom organizacije. Na opservabilnost podataka ne treba zaboraviti jer doprinosi ranom otkrivanju incidenata, bržem rešavanju grešaka i poboljšanoj pouzdanosti podataka, što unapređuje efikasnost i zdravlje operacija, donoseći uštede i povećanje zadovoljstva korisnika u današnjem poslovnom pejzažu.

IBM Storage Ceph uz watsonx.data

Svoju šaroliku primenu watson dalje prikazuje i u službi efikasnog upravljanja AI opterećenjem (workload) i podacima. Pri integraciji softverski definisane platforme za skladištenje (SDS) IBM Storage Ceph, Watson pruža skalabilni data lake (barata i strukturiranim i nestrukturiranim podacima u naprednoj analizi), što omogućava konsolidaciju različitih podataka u jedinstveno skladište, dostupno lokalno i u cloud okruženju. Pored toga, efikasan pristup podacima uz ugrađene mere upravljanja i bezbednosti nisu izostavljene. Watson pomaže Storage Ceph-u u ponudi ekonomičnih rešenja, pouzdanosti i optimizaciji performansi, čineći Storage Ceph idealnim za organizacije koje koriste AI.

watsonx.data kroz IBM Storage Fusion HCI System

Watson je pronašao svoje mesto i u još jednoj saradnji – sada sa Storage Fusion HCI sistemom. Watson Data se pri ovoj fuziji koristi za zahtevna AI/ML opterećenja, uklanjajući infrastrukturne složenosti na lokaciji. Pružajući iskustvo nalik cloud-u, on omogućava jednostavan pristup podacima širom lokalnih i cloud okruženja, dok ujedno smanjuje troškove podataka uz ujedinjenu infrastrukturu (unified structure) i prilagođen računarski pogon (engine). Takođe, donosi i pouzdanost, kao i jednostavno otkrivanje podataka u cloud-u. S druge strane, razvija agilnost uz smanjenje rizika, pružajući dosledno iskustvo za korisnike Red Hat OpenShift-a.

Nošen stubovima dostupnosti, istrajnosti, zaštite, besprekornog kretanja i efikasnih uvida, Storage Fusion olakšava obezbeđivanje skladišta podataka, jača zaštitu podataka i olakšava agilno korišćenje podataka, unapređujući data science procese.

Nesumnjivo je da IBM ostavlja svoj trag i dan-danas svojim pronalascima. Kao i uvek, to ime uvek donosi velike stvari. Watson je jedinstvena pojava na tržištu današnjice jer uspeva da u sebi sintetiše i početak i današnji tok IBM-a. On kao odraz početnih vrednosti ovog malog sveta i odavanje priznanja velikanima u domenu tehnologije i biznisa, i danas obećava isto, s pogledom napred. Kao pohvala prošlosti, on podseća; kao novina, on se pruža u budućnost.

Autori: Miodrag Nikolić i Aleksa Petrovski, Tim za Data centar infrastrukturu, Comtrade Distribution

