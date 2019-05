Laptop sa šest najopasnijih malvera prodat za 1,3 miliona dolara

Priča o umetničkom projektu, koji je u okviru laptop okupio šest najopasnijih malvera,okončala se 28. maja, kada je uređaj prodat za čitavih 1,345 miliona dolara.

Ime “The Persistence of Chaos” ukazuje na to šta bi se dogodilo da se zarobljeni malveri ponovo oslobode, te napuste „zatvor“ u obliku Samsung NC10 laptopa. Radi se o malicioznim programima koji su, dok su bili na slobodi, izazivali ukupnu štetu od 95 milijardi dolara. Umetnik koji stoji iza projekta tvrdi da se uprkos ozbiljnosti zarobljenih malvera ipak ne radi o alatki koja bi kupcu mogla da obezbedi da jednog dana zavlada svetom, već da se radi o umetničkoj instalaciji koja bi mogla da se koristi i u edukativne svrhe.

Iza instalacije “The Persistence of Chaos” stoji umetnik Guo O Dong, koji objašnjava da je na ovaj način apstraktnim cyber pretnjama podario fizički oblik, te ih na taj način približio običnim građanima. Identitet kupca još uvek nije otkriven, a pitanje je hoće lise to ikada i dogoditi budući da u svojim rukama sada ima maliciozne programe koji su svoju snagu i destruktivnu moć već jednom demonstrirali.

