Legendarni Warcraft i Warcraft II dobili novo i dorađeno GOG izdanje

Blizzard Entertainment i GOG.com, nekada znan kao Good Old Games, su održali svoje obećanje da će isporučiti stare dobre Blizzard igre na izuzetno popularnoj platformi. Da sve bude još bolje, u GOG stilu, igre su dorađene i omogućeno je njihovo glatko funkcionisanje na modernim PC računarima.

Nakon što je nedavno isporučen legendarni Diablo, red je došao na Warcraft strategije: Warcraft: Orcs & Humans i njen nastavak, Warcraft II. Partnerstvo sa GOG.com servisom za digitalnu distribuciju je najavljeno ranije tokom meseca, sa predstavljanjem legendardnog Diablo naslova iz 1996. godine. Real-time strategy (RTS) naslovi Warcraft: Orcs & Humans i Warcraft II su dorađeni i prerađeni, kako bi radili na modernim računarima. Igre su dostupne u izvornom obliku, sa podrškom za Battle.net, a uz Warcraft II: Tides of Darkness je dostupna i ekspanzija Beyond the Dark Portal.

Takođe, svi naslovi se isporučuju bez digitalne zaštite ili nekog drugog oblika ograničenja kada su igrači u pitanju. Igre, od kojih je starija objavljena još 1994. godine, sada besprekorno rade i u višim rezolucijama na modernim PC računarima putem upscaling tehnologija. Igre su dostupne po cenama od 14,99 dolara zajedno u paketu, odnosno 5,99 dolara za prvu igru i 9,99 dolara za nastavak. Više informacija možete pronaći na zvaničnom sajtu!

Izvor: GOG

Podelite s prijateljima

Tweet