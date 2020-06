Light se povlači iz industrije pametnih telefona

Ako ste se ikada zapitali ko stoji iza Nokia 9 telefona i njegovih pet zadnjih kamera, u pitanju je kompanija Light. Ova firma je odustala od svog doduše nekonvencionalnog napora da napravi revoluciju kada su u pitanju mobilne kamere. Oni su za javnost potvrdili da izlaze iz industrije pametnih telefona.

Fotografije se nisu isticale

Kompanija Light je pri ulasku na tržište pametnih telefona htela da prevaziđe ograničenje malih senzora za kamere, i to tako što su dodali više malih senzora, svaki sa različitom žižnom daljinom i funkcijom. Njihov dokaz da to funkcioniše bio je koncept L16 u vrednosti od 2,000 dolara. Pri izlasku, svi su je proglašavali inženjerskim čudom i da ima daleko veći kvalitet od drugih mobilnih kamera. Međutim, njegovo zaostajanje za drugim mirrorless kamerama i DSLR fotoaparatima je uticalo da se ne popularizuje kako je bilo očekivano. Možda i najgora stvar bila je to što proizvođač nije uzeo u obzir mogućnost snimanja video zapisa.

Light je prvi put ušao na tržište sa modelom Nokia 9 i ukupno 5 zadnjih kamera. Snapdragon procesor je uspeo da sakupi podatke iz svih pet kamera istovremeno i od njih kreira presek, i tu se video napredak dubinske percepcije. U međuvremenu, Google, Apple i Huawei su počeli da dodaju smart HDR opciju i spajanje više slika u jedan snimak, čime su otišli korak dalje od Nokia 9 modela. To je dovelo do sve manje zainteresovanosti kompanije Light za područje mobilne fotografije, a sada je i zvanično potvrđeno da izlaze iz ove industrije.

