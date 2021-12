Linux je svuda

Da li ste se ikad zapitali gde se sve nalazi Linux, koje ključne sektore pokreće i u kojim oblastima se najčešće koristi?

Linux se može naći na mestima za koje niste znali

Mnogi do danas misle da Linux nije ništa drugo do serverski operativni sistem za napredne korisnike, i ništa više. Ali to nije istina. Linux se može naći na neobičnim mestima za koja možda ranije niste znali.

U vašem pametnom telefonu

Postoji veoma velika šansa da koristite pametni telefon koji pokreće android, ali da li ste znali da je android distribucija Linux-a? Android pokreće Linux kernel, a mnoge android komponente su takođe otvorenog koda. Istina je da nisu svi otvoreni kod, zbog čega se ne može reći da je android potpuno otvoren OS, ali ipak ga pokreće Linux. Trenutno ima više od 2,8 milijardi aktivnih korisnika androida, što je 35% celokupne ljudske rase. Može se reći da jedna trećina ljudske rase svakodnevno koristi Linux u svojim pametnim telefonima, a da to ni ne zna!

Usluživanje većine web lokacija koje posećujete

Verovatno znate da je Linux veoma dobar operativni sistem za servere, ali da li znate stvarni broj veb lokacija koje Linux opslužuje? Prema W3Techs-u, Linux tržišni udeo internet sajtova mogao bi da bude čak 78,5%, dok Windows drži 21,7%. Većina od 500 najboljih kompanija u SAD zavisi od provajdera Linux za preduzeća, kao što je Red Hat, da napajaju svoju infrastrukturu i opslužuju svoje klijente. Platforme kao što su Facebook, Google, Twitter, Youtube. Sve ih pokreće Linux.

Služi infrastrukturi vaše vlade

Linux je bio toliko dobar da su čak i vlade počele da ga preuzimaju pre mnogo godina. Naći ćete mnoge zemlje širom tog sveta koje koriste Linux, bilo kao deo njihove tehničke infrastrukture odgovorne za pružanje usluga građanima, ili kao podrazumevani desktop OS na mašinama koje pripadaju državi (npr. škole, univerziteti, laboratorije, bolnice… itd.). Skoro svaka vlada širom sveta koristi Linux negde u svojoj tehničkoj infrastrukturi. Ministarstvo odbrane SAD, na primer, koristi Linux za obavljanje svojih operacija, Rusija koristi Linux na svim svojim školskim računarima, a Brazil radi isto. Naći ćete da Linux radi prilično toga u većini zemalja u svetu.

U Steam Deck-u koji dolazi

Možda ste čuli o tome kako Valve, kompanija koja stoji iza Steam-a, planira da objavi ručni računar za igre pod nazivom „Steam Deck“. Ali da li ste znali da će ga pokretati Linux distribucija? Prema zvaničnim Valve izvorima, Steam Deck će koristiti Linux distribuciju zasnovanu na Archu pod nazivom SteamOS, kao podrazumevani operativni sistem.

To znači da ako ikada kupite neki od ovih uređaja, onda ćete igrati na Linux platformi!

Pokretanje globalnih tržišta akcija

Berzama je potreban pouzdan sistem sposoban da obavlja mnoge operacije u realnom vremenu sa ogromnim opterećenjem. Zbog toga su mnoge berze širom sveta prešle na korišćenje Linux-a za obavljanje ovih operacija. Tokijska berza i NYSE Euronext su primeri tržišta akcija koje u potpunosti pokreće Linux. Zahvaljujući Linux dobavljačima za preduzeća kao što je Red Hat, berze mogu da uštede novac dok i dalje obavljaju svoje uobičajene finansijske aktivnosti. Ovo nisu jedini primeri; NASDAQ takođe koristi Linux distribuciju u svojoj infrastrukturi, a Londonska berza koristi Linux više od jedne decenije.

Od vašeg pametnog telefona i veb lokacija koje posećujete, pa sve do upravljanja ekonomijom zemlje, kao i njenom tehničkom infrastrukturom, Linux postiže ogroman uspeh u pokretanju svih ovih sektora. Možda jedini sektor u kojem Linuxa nema u većoj meru, su desktop računari, gde kontroliše otprilike 2% tržišta.

Izvor: Fosspost

