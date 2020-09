Loše navike koje štete vašem računaru

Ništa ne traje večno – posebno tehnologija – ali računar vam može izdržati nekoliko godina duže ako se dobro ponašate prema njemu.

Kako da produžite vek svom ljubimcu?

Ako se vaš laptop pokvari ranije nego što smatrate da bi trebalo, postoji šansa da su neke vaše loše navike tome doprinele.

Toplota je smrtni neprijatelj vašeg računara. Ako se računar previše zagreje, procesor može da uspori ili čak da se potpuno isključi, kako bi smanjio temperaturu. Duži rad na visokim temperaturama može smanjiti životni vek procesora, ventilatora i baterije.

Za desktop računare rešenje je jednostavno: pobrinite se da vaš uređaj ima odgovarajući protok vazduha, sa dovoljno ventilacionih otvora i ventilatora da se hladni vazduh kreće kroz komponente. S druge strane, laptop zahteva malo više pažnje. Prenosivost dovodi do mnogih loših navika, poput stavljanja na pokrivač ili drugu mekanu površinu, što blokira protok vazduha ispod laptopa, a potencijalno i kroz laptop.

Kad god je moguće, koristite laptop na ravnoj površini, a prenosni stolovi su dobar način da se osigura da sprečite prekomerno zagrevanje uređaja. Osim toga, za laptopove važe ista pravila kao i za desktop računare – ne ostavljajte ih na vrućim mestima (poput automobila po sunčanom danu) i povremeno ih čistite od prašine.

Svi računari vremenom nakupljaju malo prašine. Iako vam redovno čišćenje može pomoći, kao prvo, potrebno je da sprečite ulazak raznih čestica u računar. Na primer, dim cigareta i krzno kućnih ljubimaca pogoršaće te probleme, a stavljanje desktop računara na pod obezbediće da se više prašine, kose i drugih čestica usisa u uređaj. Držite računar na stolu ili na drugom podnožju, ako je ikako moguće, i pobrinite se da na ventilatorima za usisavanje postoje filteri.

Baterija vašeg laptopa može izdržati osam sati rada kada je nova, ali baterije se vremenom troše i nakon nekoliko godina to se može smanjiti na šest ili sedam sati rada. Ovo je neizbežno, ali postoje načini da vek trajanja baterije produžite. Da biste produžili trajanje baterije laptopa, najbolje je da je kratko ispraznite i često punite. Ako primetite da je baterija vašeg laptopa nabrekla, to je znak za zabrinutost. Ako se baterija toliko napuni da pritiska kućište vašeg laptopa, stvarajući jaz između panela, morate da prestanete da koristite računar i zamenite bateriju, da ne bi došlo do ozbiljnog kvara.

Izvor: Pcmag

