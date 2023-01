Lunatronik: Bezbednost i status kompanije se vide na ulazu

Zaštita objekta je u današnje vreme veoma ozbiljan zadatak koji se odvija na više nivoa. Sve počinje na ulazu u objekat, gde treba voditi računa o protoku ljudi i vozila ili ograničiti pristup na ovlašćena lica. Lunatronik, još od 1990. godine, nudi čitav niz rešenja koja možete prilagoditi konkretnoj situaciji.

Savremeni poslovni prostor podrazumeva i kontrolu posetilaca na ulazu, bilo da se radi o placu, zgradi ili prostorijama na spratu poslovne zgrade. Za razne vrste biznisa potrebne su različite procedure autorizacije posetilaca – dok je za neki tržni centar bitno da može da opsluži što više posetilaca bez posebne autorizacije, ali uz potrebu da ih prebroji i da im eventualno naplati parkiranje, dotle će data centar zahtevati da samo ovlašćena lica imaju pristup opremi, uz striktnu kontrolu i vođenje dnevnika poseta. Zato je realno sagledavanje potreba prvi korak pri projektovanju sistema za kontrolu posetilaca.

Sve zavisi od protoka i nivoa bezbednosti

Svaki tip sistema kontrole ulaska projektuje se za konkretni protok ljudi, odnosno broj ljudi koji prolaze kroz ulazni prostor u jednom minutu ili jednom satu. Ako se radi o velikom protoku ljudi, recimo oko 60 osoba u minutu, pogodno rešenje je senzorska barijera odnosno brza kapija. Za nešto manji protok, oko 48 osoba u minutu (npr. ulazak na peron), obično se bira trokraka obrtna barijera. Za srednje protoke koriste se visoke trokrake barijere (u punoj visini ljudi), a za manje tzv. VIP barijere ili dvostruka vrata (bezbednosna kabina).

Sistem se svakako mora prilagoditi raspoloživom prostoru na ulazu u zgradu ili drugi objekat. Prijemna zona zgrade predstavlja prvi utisak svakog posetioca, tako da je i estetika važna. Ulaz bi trebalo da doprinosi ukupnom ugledu kompanije, ali i da omogući racionalni ulazak u zgradu, ne samo za zaposlene nego i za posetioce, koji moraju negde da sačekaju da budu autorizovani i dobiju odgovarajući token, karticu ili drugi uređaj koji će im omogućiti da prođu kroz ulaznu barijeru. Naravno, treba uvek razmisliti i o prolasku lica sa posebnim potrebama.

Izbor tipa autorizacije predstavlja još jedan izazov – obično se koriste smart kartice ili šifre, ali ima i drugih rešenja prilagođenih konkretnim situacijama uz korišćenje mobilnog telefona. Postoji i mogućnost korišćenja biometrijskih parametara (otisak prsta, škaniranje retine), a može da se razmišlja i o prepoznavanju lica. Beskontaktni oblici identifikacije su mnogo brži od upotrebe kartice i tastature. Veoma je važno da sistem koji se koristi bude dobro integrisan u kompletno bezbednosno okruženje, pa i u informacioni sistem kompanije.

Bezbednosni izazovi

Uvek će postojati ljudi koji će pokušati da „nadmudre“ sistem kontrole na ulazu u objekat. Jedan od čestih metoda je takozvano „prilepljivanje“ (tailgating), pokušaj ulaska u štićeno područje tako što neko ide odmah iza čoveka koji je ovlašćen da prođe, recimo bez njegove saglasnosti. A postoji i mogućnost da se dva posetioca, od kojih je samo jedan ovlašćen da uđe, dogovore da prođu zajedno. U oba slučaja senzori bi trebalo da otkriju da je više od jednog lica prešlo barijeru koristeći jednu autorizaciju. Sumnjivo je i predugo stajanje u zoni ulaska, kada lice čeka nekoga sa važećom identifikacijom da otvori kapiju, pa da prođu zajedno. U takvim slučajevima sistem može da odbije prolazak, pa da uključi alarm i tako uzbuni službu obezbeđenja koja će proveriti o čemu se radi.

Pomenimo i pokušaj prolaska kroz barijeru iz suprotnog smera – većina barijera za brzi prolaz može se konfigurisati tako da dozvoljava prolazak u bilo kom smeru, ali je uvek, recimo zelenom strelicom, jasno naznačeno gde je prolaz dozvoljen a gde je zabranjen (crveni krstić). Senzori otkrivaju ako neko ulazi u zonu izlaska iz pogrešnog smera bez akreditacije. Postoje naravno i klasični metodi zaobilaženja bezbednosnog sistema preskakanjem barijere, provlačenjem ispod nje ili nasilnim otvaranjem.

Ispunjavanje bezbednosnih i zahteva protoka često podrazumeva inženjerske kompromise. Recimo, ako se radi o ulasku na peron, možda je bolje dopustiti mogućnost da će neko povremeno preskočiti barijeru nego ulagati velika sredstva da se to spreči. Sa druge strane, na ulazu u neki data centar preskakanje barijere apsolutno nije prihvatljivo. U oba slučaja postojanje kvalitetnog video-nadzora predstavlja način da se sagleda problem kako bi se on na odgovarajući način rešio. Najzad, treba imati u vidu da stroža bezbednosna provera neminovno umanjuje protok ljudi. Zato treba analizirati modele protoka za vaše poslovne prostorije kako biste izabrali pravu kombinaciju – na primer, proverite kako protok raste i opada tokom dana. Za to možete koristiti razne tipove brojača posetilaca.

Kako do zaokruženog sistema

Lunatronik može da vam pomogne pri projektovanju sistema, nabavci komponenata, instalaciji i puštanju svega toga u pogon. Diskutovaće sa vama i o povraćaju investicije, koja podrazumeva razmatranje životnog veka proizvoda, njegove pouzdanosti, energetskoj efikasnosti i potrebu za angažovanjem osoblja. Naročito je važna tehnička obuka osoblja o radu sistema, ali i edukacija zaposlenih o njegovom funkcionisanju i pravilnom korišćenju. Bezbednost podrazumeva troškove i ulaganje ljudskog rada, ali je u današnjem svetu neophodna.

