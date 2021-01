MacBook Pro – da li se vraća MagSafe punjač?

Apple planira novi dizajn za MacBook Pro koji će označiti povratak MagSafe punjača, prema novim podacima. Laptop će se isporučiti u veličinama od 14 i 16 inča i verovatno će biti objavljen u trećem kvartalu 2021. godine.

MagSafe umesto USB-C punjača

Novi laptopovi će koristiti nadograđene verzije Apple-ovih ARM procesora sa više jezgara i poboljšanom grafikom, umesto Intel CPU-a. Na nekim ili svim novim modelima, Apple će možda ukloniti touchbar koji korisnici nisu baš sjajno prihvatili. Takođe planira da doda još I/O portova tako da neće biti potrebno kupovati dodatne portove.

Najveća promena, međutim, mogao bi biti povratak u MagSafe umesto USB-C punjenja. Potonji je omogućio korišćenje nezavisnih punjača i punjenje sa bilo koje strane, ali ako se spotaknete ili zaboravite da isključite kabl, to može oštetiti vaš laptop. Povratak MagSafe-a bi to zaustavio, a navodno bi omogućio i brže punjenje. Pored toga, bila je to karakteristika koju su mnogi MacBook korisnici voleli.

Apple takođe gleda na svetlije i kontrastnije ekrane. Veruje se da će laptop dobiti značajan redizajn sa kvadratnim ivicama i na gornjoj i na donjoj polovini. Ako su promene tačne, i pod pretpostavkom da ništa ne menja pre nego što novi laptopi budu pušteni, ažuriranja bi označila veliki pomak u filozofiji u odnosu na trenutne modele. Takođe bi poništilo mnogo toga što je Apple predstavio u MacBook Pro seriji u poslednjih pet godina.

Izvor: Engadget

