Maska za telefon koja ga pretvara u pribor za jelo

Sada je možda pravi trenutak da konstatujemo da je naša zavisnost od mobilnih uređaja dotakla nove granice, s obzirom da neki od nas ne mogu da se odvoje od svojih “ljubimaca” čak ni za vreme obroka. Naime na Kickstarteru se pojavila kampanja za masku za telefon koja ga pretvara u kašiku i viljušku za jelo.

Ovaj bizarni, novi izum, omogućava svojim korisnicima da drže svoj telefon dok jedu svoje omiljeno jelo. Klip koji reklamira sphoon_phork pokazuje da korisnici stavljaju plastični pribor za jelo na svoje pametne telefone pre nego što pojedu hranu s njim. Izumitelji inovativnog proizvoda tvrde da korišćenje sphoon_phork-a omogućava korisnicima da ne propuste šta se događa na njihovim ekranima dok jedu. Prema kompaniji, proizvod takođe sprečava korisnike da koriste pribor za jednokratnu upotrebu i tako pomažu u zaštiti okoline.

I don’t want to live on this planet anymore. pic.twitter.com/lGmqMfSJlW

— Amir Sariaslan (@AmirSariaslan) January 20, 2019