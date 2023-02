MEEZA pustila u pogon data centar snage 4.9 MW-a u Kataru zahvaljujući Vertiv integriranim modularnim rešenjima

Vertiv, globalni dobavljač kritične digitalne infrastrukture i kontinuiranih rešenja objavio je kako je pružio podrški kompaniji MEEZA, poznatom end-to-end pružatelju IT servisa i rešenja čiji je glavni cilj transformacija života stanovnika Katara u cilju dizajna, izgradnje te instalacije novih data centara u Kataru. Vertiv je odabran od strane MEEZE zahvaljujući ekspertizi kompanije u pružanju end-to-end rešenja data centara prema najvećim industrijskim standardima.

U poslednjih 14 godina, MEEZA je kao najveći pružatelj usluga data centara omogućila širok spektar upravljanih IT servisa i rešenja, uz dodatak cloud rešenja te kibernetičkih usluga. Prema DataReportal Digital 2021 izveštaju, zabeleženo je 4.67 miliona mobilnih veza te 2.88 miliona korisnika interneta u Kataru u januaru 2021. godine, gde se digitalna okolina širom zemlje ubrzano menja. Kako bi Katar nastavio svoj napredak prema digitalnoj transformaciji te ostao zemljom odabira za svetske hyperscalerse, MEEZI je u ovom zadatku bio potreban snažan rast računarske snage, implementiran u vrlo kratkom roku. Kako bi se to ostvarilo, Vertiv je pomogao MEEZI proširivanjem kapaciteta data centra za 4.9 MW u samo 14 meseci kroz celi proces od dizajna do puštanja u pogon, umesto 22 meseca koja su inače potrebna za takve zahteve.

MEEZINI novi M-VAULT data centri koji pružaju cloud usluge kupcima ne samo u Kataru, nego u regiji i svetu, izrađeni su koristeći Vertiv integrirana modularna rešenja (IMS) koji omogućavaju jednostavnu instalaciju kapaciteta u manjem vremenu naspram koliko bi bilo potrebno za izgradnju tradicionalnog data centra zahvaljujući svojoj unapred dizajniranoj te prefabrikovanoj prirodi. S vremenom izvedbe od 14 meseci, Vertiv je isporučio tri zgrade od čak 100 potpuno opremljenih prefabrikovanih modula s integracijom kritične infrastrukture za napajanje, termalni menadžment te monitoring i tehnologiju nadzora – sistemi koji su dizajnirani da deluju zajedno. Ovaj tip modularnih rešenja takođe pruža poslovnu agilnost, jer njima MEEZA može skalirati svoje usluge prema potrebama kupaca.

Novi data centri u bliskom su odnosu s agendom digitalne transformacije Katara koja je usmerena prema „pametnijoj“ ekonomiji u skladu s Katarskom Nacionalnom vizijom 2030 (QNV 2030 – Qatar National Vision 2030), čiji je cilj da država postane društveno naprednija te sposobna održati svoj razvoj s visokim standardom života za svoje stanovnike do 2030. godine.

Vodeća rešenja na tržištu kompanije Vertiv pomažu kupcima kao što je MEEZA u ostvarivanju ciljeva energetske efikasnosti, a to se ne menja ni u slučajevima kada oni postaju sastavni deo u integriranim modularnim rešenjima. Kao primer, Vertiv Liebert EXL S1 neprekidni sistem napajanja (UPS) omogućava MEEZI energetsku efikasnost na nivou do 99% u Dynamic Online načinu rada. Zahvaljujući svojim inteligentnim karakteristikama u paralelnom načinu rada, ovaj UPS može optimizovati efikasnost kod delimičnih opterećenja, ostvarujući uštede zbog minimalnog gubitka energije. Dodatno, nastavljajući rad s Vertiv IMS servisima za proveru te optimizaciju postavki sistema pomoći će MEEZI realizovati svoje dobitke na području energetske efikasnosti kroz ceo životni vek opreme. Time ne samo da je Vertiv odgovorio na izazov kratkog vremenskog roka, nego je pružio MEEZI pristup infrastrukturi i stručnjacima, uključujući i resurse lokalnih partnera. Zajednički rad s kompanijom Vertiv pružio je ekspertizu unutar i izvan terena rada, u saradnji s inženjerima koji su se fokusirali na poseban dizajn i izgradnju u skladu s potrebama, dok su tehničari brinuli o instalaciji i integraciji za besprekoran početak rada i optimalno puštanje u pogon.

Zahvaljujući naporu koji je je Vertiv pružio u smislu jedinstvenog rešenja, podrške pretprodaji, instalacijskih servisa te post-prodajnoj podršci, MEEZA je dobila mogućnost dodatno optimizovati i ubrzati svoju tržišnu strategiju. Projekat je dodatno rezultirao i uvećanjem prihoda te smanjenjem rizika instalacije.

„Kontinuirano smo fokusirani na pružanje finansijski efikasnih IT rešenja i usluga koji će pomoći našim klijentima fokusirati se na srž svog poslovanja s podrškom u brzom skaliranju. U partnerstvu s globalnim liderima poput kompanije Vertiv idemo korak napred prema našem cilju gde donosimo najbolje od obe kompanije u prvi plan katarskog tržišta. Regija Bliskog Istoka svedoči velikim poslovnim pothvatima, a naš poslovni model želi pružiti optimalna, visoko efikasna i održiva rešenja manje cene koje su jednostavne za skaliranje, kad god je potrebno. Bili smo u mogućnosti skalirati naše poslovanje i shodno tome postati preferirani dobavljač za celokupne internet usluge, velike telekomunikacione operatere, ISP-ove, vladine organizacije, velike kompanije te obrazovne institucije širom regije, i optimistično smo u pogledu lansiranja najnovijeg M-VAULTA gde očekujemo da će brzina digitalne akceleracije širom zemlje doživeti eksploziju“, izjavio je Fadi Nasser, glavni komercijalni direktor kompanije MEEZA.

„Vertiv je oduvek prvi po pitanju digitalne transformacije, podržavajući svoje kupce na inovativne načine u njihovim ciljevima, i srećni smo što smo završili još jedan projekat za kompaniju MEEZA kao jednog od naših dugotrajnih partnera i dobavljača. Sledećih nekoliko godina preoblikovaćemo digitalnu okolinu Katara, i veoma smo uzbuđeni što ćemo biti deo njihovog puta transformacije. Naš portfolijo rešenja za napajanje, hlađenje te IT infrastrukture i servise, koja uključuju sve od cloud tehnologije do edge lokacija mreže, pružiće podršku MEEZI u njihovoj misiji digitalizacije Katara kako bi pronašao svoje mesto na globalnoj karti“, dodao je Pierre Havenga, direktor kompanije Vertiv za regiju Bliskog Istoka i Afrike.

Idući koraci za MEEZU su povećanje operacija te proširenje na tržišta drugih zemalja s neuporedivim IT servisima i uslugama u sličnim područjima zahvaljujući pristupačnim troškovima, što će poboljšati digitalno iskustvo cele regije.

