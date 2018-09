Microsoft omogućava kompanijama da plate podršku za Windows 7 do 2023. godine

Da bi izbegao probleme sa podrškom za stare operativne sisteme dugo vremena nakon njihovog “penzionisanja” (kao što je bilo sa Windows-om XP), Microsoft je odlučio da promeni taktiku kada je Windows 7 u pitanju. Osnovna podrška za ovaj OS istekla je 13. januara 2015. godine, dok period proširene podrške traje do 14. januara 2020. godine.

Microsoft je najavio da će korporativne institucije koje se tradicionalno teško odlučuju na promenu OS-a, moći da ostvare i dodatnu ekstra produženu podršku za Windows 7 sve do januara 2023. godine, ali će za to morati da izdvoje određenu količinu novca. Povrh svega toga, cena podrške će se povećavati svake godine, od 2020. do 2023. godine.

Na ovaj način Microsoft pokušava da poboljša prodaju Windows-a 10, ukazujući da će kompanijama to biti jeftinije nego da i dalje koriste Windows 7. Takođe, želja giganta iz Redmonda je da izbegne situacije kao što je imao sa Windows-om XP, kada je dugo nakon isteka podrške za ovaj OS morao da napravi izuzetak i da korisnicima prosledi zakrpu za WannaCry ransomware.

Izvor: Engadget

