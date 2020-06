Microsoft prodavnice još uvek zatvorene

Da kriza izazvana Korona virusom još uvek nije prošla, govori nam i ponašanje najvećih kompanija u svetu. Microsoft je za nijansu oprezniji od drugih, pa će njihovi maloprodajni objekti ostati zatvoreni još neko vreme, sigurno duže nego Best Buy i Apple.

Prodavnice zatvorene do daljeg

Iako je Apple objavio da će omogućiti prodaju u preko 70 svojih prodavnica širom Sjedinjenih Američkih Država, a Best Buy već uveliko radi, Microsoft će ostati suzdržan, i njihovi maloprodajni objekti ostaju zatvoreni do daljeg. U izjavi objašnjavaju da je njihov pristp odmeren, oprezan, i da sve odluke donose na osnovu slušanja stručnjaka za javno zdravlje i bezbednost, kao i nadgledanjem globalnih podataka o razvoju epidemije izazvane virusom COVID-19. Oni su odlučili da je zdravlje i bezbednost zaposlenih i kupaca na prvom mestu, i trenutno neće biti novih ažuriranja kada je u pitanju otvaranje maloprodajnih objekata.

Microsoft je tokom epidemije zatvorio svoje objekte i prodaju preselio na onlajn tržište, a virtuelne radionice za kupce i dalje postoje, iako je epidemija pri kraju. Kompanija je pružila uvid u to koji su najtraženiji proizvodi kada je onlajn prodaja u pitanju, pa su se na listi našli Surface 2 slušalice, Surface Go 2 i Surface Book 3. Od početka epidemije Korona virusa, Microsoft je zatvorio sve svoje maloprodajne objekte u Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi i Velikoj Britaniji. Iako ove prodavnice nisu od suštinskog značaja za poslovanje Microsofta, one služe kao izlagački prostor za sve njihove proizvode, u koje spadaju Surface uređaji, Xbox i Windows.

