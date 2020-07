Microsoft Xbox, Surface i cloud poslovanje u porastu uprkos pandemiji

Nedavno je Microsoft objavio da permanentno zatvara svoje maloprodajne objekte. To je učinjeno delimično zbog korona virusa, a delimično i zbog toga što se najveći deo prodaje njihovih proizvoda sada odvija online putem.

Iako to možda upućuje da je ovaj IT gigant u problemu, brojke govore drugačije. Naime, u četvrtom fiskalnom kvartalu (period od 1. marta do 30. juna, jer Microsoft-ova fiskalna godina počinje 1. jula), kompanija je ostvarila globalni rast prihoda od 13 procenata (prihod od 38 milijardi dolara).

Xbox rekorder

Najviše je porastao biznis vezan za Xbox uređaje i pridružene servise (čak 65 procenata). Odlično se pokazao i biznis sa prodajom Surface uređaja, koji je porastao za 28 procenata (1.7 milijardi dolara). Ove brojke nisu iznenađujuće, jer su odraz toga što su ljudi više sedeli kući, pa su se i više igrali i obavljali poslove iz svojih fotelja…

Naravno, i cloud poslovanje Microsoft-a je bilo bolje nego u prethodnoj fiskalnoj godini. Ove godine ostvaren je prihod od 13.5 milijarde dolara (povećanje od 17 procenata), dok je prihod od Azure cloud-a porastao za 47 procenata.

Izvor: Engadget

