Nakon lošeg iskustva sa Venecuelom gde je država pokušala da progura svoju valutu Petro, postalo je jasno da je MMF protiv državne kriptovalute, bilo koje zemlje. Koliko je ovaj potez povezan sa zaštitom interesa država?

Međunarodni monetarni fond ne gleda dobronamerno na pokušaje da se kreira državna kriptovaluta, to je jasno već neko vreme. Ipak, to nije sprečilo Maršalska ostrva da pokušaju da kreiraju svoju kriptovalutu Sovereign. To je izazvalo reakciju MMF-a koji je upozorio ovu ostrvsku zemlju da se ne igra sa međunarodnim bankarima.

Republika Maršalska ostrva želi da uvede digitalnu valutu pored dolara koji se trenutno koristi u ovoj zemlji. Uvođenje kriptovalute Sovereign omogućeno je putem zakona koji je izglasan u februaru ove godine. Očekuje se da prvi virtuelni novčići budu izdati građanima putem inicijalne ponude (ICO) do kraja godine.

Ipak, kako stvari stoje, to će se teško desiti jer je MMF žestoko protiv ovog eksperimenta. Zvaničnici Monetarnog fonda ističu kako su potencijalni benefiti ove odluke mnogo manji od rizika po ekonomiju države. Maršalska ostrva imaju samo jednu domaću banku koja rizikuje da izgubi kontakt sa američkom bankom. Komunikacija ove banke sa inostranstvom omogućava transfer američkog dolara koji je praktično zvanična valuta.

MMF strahuje od kriminalnih aktivnosti

Jedan od razloga zašto se MMF protivi uvođenju kriptovalute je nestabilna situaciju u ovoj ostrvskoj zemlji. Pored toga, njena zavisnost od strane pomoći, kao i konstantna opasnost od prirodnih nepogoda uslovljava nepovoljnu ekonomsku situaciju u zemlji. Pored toga, prisutan je strah od kriminalnih aktivnosti koje su povezane sa kriptovalutama.

MMF se plaši da bi uvođenje kriptovaluta otvorilo vrata pranju novca, što banke ne bi mogle da kontrolišu. Kako je državna ekonomija vezana za američki dolar, na ovaj način bi se omogućilo uvođenje prljavog novca u regularne tokove. Kako stvari stoje, odluka će verovatno biti zamrznuta i ostavljena za neka buduća vremena.

