Motorola Edge: Napredne funkcije koje drugi telefoni nemaju

Za Motorolu su sve inovacije displeja oduvek bile okrenute stvarima koje su korisnicima najvažnije – smeliji dizajn, odvažnije iskustvo uživanja u zabavnim sadržajima i maksimalna prilagodljivost. Zato je jedinstveni Endless Edge displej na Motorola edge i edge+ modelima mnogo više od „lepog dizajnerskog rešenja“.

Zakrivljeni displej otvorio je prostor za nove softverske funkcije koje kontrolu nad svime što se dešava na ekranu stavljaju u vaše ruke. Endless Edge ekran vam pruža potpuno nove načine za korišćenje vašeg telefona, i pritom je savršeno integrisan u Android 10 za optimalno korisničko iskustvo.

Istražite Endless Edge ekran

Novi Motorolin Endless Edge displej obavija obe bočne strane telefona pod uglom od gotovo 90 stepeni i dolazi sa dijagonalom od 6.7 inča koji pruža zaista impresivan pogled. Zakrivljen i uži ekran na edge modelima nudi savršene proporcije za korišćenje telefona jednom rukom i laku navigaciju.

Sada napokon ponovo možete da jednom rukom koristite telefon bez bojazni da će vam on ispasti iz šake. Endless edge displej je takođe moguće prilagođavati vašim potrebama uz pomoć Moto App-a. Potrebno je samo da kliknete na meni ikonicu u gornjem levom uglu kako biste dobili pristup različitim podešavanjima i prilagodili ih vašim potrebama.

Prilagodite ekran vašim potrebama uz Edge Touch

Edge Touch, deo naših novih My UX softverskih funkcija unutar Moto App-a, vam dozvoljava da sami odredite načine na koje ćete koristiti vaš telefon. Samo pređite prstom niz ivicu ekrana kako biste dobili prikaz notifikacija, ako to uradite još jednom otvorićete podešavanja. Ako prstom pređete ka unutra, otvorićete Edge Shortcuts, u pitanju je mali boks koji vam pruža brz pristup aplikacijama, kontaktima i alatima koje najviše koristite, i koji je dodatno može prilagođavati vašim potrebama. Najbolje od svega, Endless Edge funkcionalnost možete uključivati i isključivati u zavisnosti od vaših potreba.

Poboljšane kontrole uz edge gejming

Endless Edge takođe donosi brojna unapređenja i na polju gejminga dajući vam napredne kontrole čijim korišćenjem ćete imati osećaj kao da igru igrate na konzoli. Nova opcija unutar Moto Gametime funkcije dozvoljava gejmerima da aktiviraju dva dodatna tastera osetljiva na dodir na vrhu edge displeja kada telefon postave horizontalno kako bi mogli da svoje omiljene igre kontrolišu sa četiri prsta. Ove tastere je moguće pomerati i postaviti ih bilo gde na ivici ekrana kako bi celokupno gejming iskustvo bilo prilagođeno onako kako vama najviše odgovara.

Edge osvetljenje

Napredna funkcionalnost edge ekrana vam može biti od koristi čak i kada telefon ne držite u ruci. Sada možete da podesite da ivice ekrana svetle na različite načine kako bi vam pokazale status punjenja baterije, dolazeće pozive, alarme i notifikacije.

Personalizovano iskustvo koje donosi MY UX

My UX donosi sva sjajna moto iskustva na koje su korisnici već navikli, od aktiviranja blic lampe prostim pomeranjem šake napred nazad do pokretanja kamere jednostavnim okretanjem zgloba. A sa Motorola edge telefonom, uz dodatne interakcije koje možete da vršite sa edge ekranom, My UX svojim naprednim opcijama i funkcijama slušanje muzike, gledanje filmova i igranje igrica podiže na potpuno nov nivo.

Sada možete da stvarate sopstvene teme za telefon izborom jedinstvenih fontova, boja, oblika ikonica i animacija za čitač otiska prstiju – kako bi vaš telefon zaista bio jedistven i samo vaš.

Motorola edge je telefon koji ste čekali ako želite da se prebacite na impresivan 5G telefon sa pristupačnom cenom. Od samog početka, Motorola edge je bio osmišljen da pomeri granice mogućeg kada su performanse i dizajn u pitanju kako bi vam pružio mogućnost da radite stvari koje jednostavno nisu moguće na drugim telefonima.

Podelite s prijateljima

Tweet