Motorolin novi telefon sa najvećom baterijom do sada je dostupan u Srbiji

Oslanjajući se na svoje dugogodišnje iskustvo i znanje, Motorola je stvorila nov, moćan uređaj, koji vam pruža sve što vam je potrebno, po nižoj ceni. Motorola je predstavila novog člana svoje G porodice, a u pitanju je g9 Power model. Ovaj moćan telefon poseduje najveću bateriju u odnosu na sve Motorola telefone, izuzetan i displej i vodeću kameru u svojoj klasi.

Baterija koja traje do 60 sati

Novi Moto g9 Power omogućava vam i do 60 sati korišćenja telefona, sa samo jednim punjenjem. Zahvaljujući najvećoj bateriji do sada od 6000mAh, više ne morate da brinete o punjenju. Želite da gledate filmove ceo vikend? Morate da provedete ceo dan na video pozivu sa vašim kolegama? Želite da putujete bez punjača? Zahvaljujući ovoj neverovatnoj bateriji, sve to je moguće. Pored toga, bateriju možete brzo napuniti zahvaljujući TurboPower 20 punjenju koje vam pruža više sati upotrebe telefona nakon samo nekoliko minuta punjenja!

Trostruka kamera od 64MP

Šta je dobar telefon, bez dobre kamere? Motorola g9 Power poseduje senzor izuzetno visoke rezolucije od 64MP koji pruža neverovatnu jasnoću i precizne boje, dok vam tehnologija Quad Pixel omogućava da svaki snimak bude oštar i svetao zahvaljujući 4 puta većoj osetljivosti na svetlo. Učinite da svakodnevne fotografije izgledaju kao profesionalne sa dubinskim senzorom. Takođe, imate mogućnost da zabeležite i najsitnije detalje, koji bi vam inače promakli, pomoću posebne Macro Vision kamere koja će vas 4x više približiti svemu što slikate.

Max Vision HD+ ekran

Olakšajte svojim očima uz veliki ekran koji je sjajan za višesatne video pozive, igranje video igara ili gledanje omiljenih serija. Motorola g9 Power poseduje Max Vision HD+ ekran od 6,8 inča kog karakteriše veći odnos strana, koji vam pruža realističan prikaz svih sadržaja koje gledate.

Performanse i memorija za sve vaše potrebe

Motorola uvek stremi ka tome da svojim korisnicima vreme provedeno na telefonu bude prijatno i bez ikakvog napora. Zahvaljujući procesoru Qualcomm Snapdragon i 4 GB RAM-a, sa lakoćom možete snimati fotografije, igrati igrice, prebacivati se između aplikacija, bez ikakvih smetnji i kočenja. Pored toga, prostor za skladištenje više neće biti problem uz 128GB ugrađene interne memorije. Ukoliko vam ni to nije dovoljno, uvek možete dodati još 512GB pomoću microSD kartice.

Android

Možete da se oslonite na svoj Motorola telefon znajući da će nastaviti da vam pruža najčistiju verziju Android operativnog sistema, uz Motorolu g9 Power na raspolaganju imate gotovo fabrički Android 10.

Odlične vesti za sve korisnike jeste i to što vrlo brzo mogu da očekuju nadogradnju na Android 11. Android 11 je optimizovan kako bi korisnicima pružio najbolje moguće iskustvo korišćenja svih naprednih funkcija koje vaš Motorola telefon poseduje. Uz novi Android 11 operativni sistem vrlo lako ćete upravljati vašim razgovorima, bolje ćete kontrolisati povezane uređaje, imaćete potpunu kontrolu nad vašim podacima, a tu su i unapređene bezbednosne opcije koje će čuvati sve dragocene informacije koje se nalaze u telefonu.

Motorola je uključila neke nove hardverske i softverske funkcije, kako bi svojim korisnicima učinila korišćenje uređaja što prijatnijim. Jedna od novina je redizajnirana aplikacija za kameru. Tu je i specijalan Google Assistant taster koji će vam pomoći da brzo pronađete odgovore i završite svoje poslove, prostim korišćenjem glasa. Verovatno najinteresantnija opcija je mogućnost da stvarate sopstvene teme za telefon birajući između jedinstvenih fontova, boja, oblika i ikona – kako bi vaš telefon zaista bio unikatan.

Dostupnost

Motorola g9 Power u Srbiji će biti dostupna početkom februara kod svih Motorola partnera po ceni od 26.990 dinara.

Podelite s prijateljima

Tweet