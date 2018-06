Nedeljni pregled kriptovaluta 1.6.2018.

Juče je cena bitcoin-a probila desetodnevni maksimum i ponovo izazvala granicu od 8.000 dolara, jer su mnogi investitori uočili nove signale za kupovinu. Podaci iz većih menjačnica pokazuju da se BTC kreće kroz 7.700 dolara. U nedelju, u toku dana, ona se kretala između 7.720 i 7.900 dolara. Nova bitcoin podrška usredsređena je na ovonedeljnu krizu, koja je 29. maja iznosila 7.096 dolara. Snažna podrška od 6.900 dolara ostaje ista od početka aprila. Izvori iz industrije kriptovaluta i dalje govore o potencijalnom odlučnijem povrataku bitcoin-a, koji do sada nije uspeo da povrati vrednosti izgubljene tokom maja, kada je valuta dostigla maksimum od 9.922 dolara. Prilikom analize grafikona tokom vikenda, trgovac veterana Peter Brandt dao je pretpostavku da će BTC “možda” da proizvede “kupovni” signal do ponedeljka – istovremeno gubeći entuzijazam da će valuta održati dalju podršku. Ranije u toku sedmice, CEO kompanije Pantera Capital, Dan Morehead, bio je pouzdaniji i još jednom je ponovio poziv za kupovinu bitcoin-a.”Sve kriptovalute su vrlo jeftine sada“, rekao je on za CNBC, 31. maja. “Sada je mnogo jeftinije da kupite i učestvujete u rastu.” Morehead-ove izjave su izrečene uzimajući u obzir širu sliku trgovine bitcoin-ima iz 2018. godine, kada su trgovci ocenili mogućnost institucionalnih investitora da ulaze masovno na tržište kriptovaluta – što bi skoro sigurno moglo znatno podići cene. Umesto iznenadnog priliva, kako neki predviđaju, Morehead je priznao da bi bilo koji dodatni angažman zahtevao “proces”, piše Bitcoinist. Bitcoin, koji je počeo sedmicu u ponedeljak 28. maja sa 7.455 dolara, već u utorak je beležio blagi pad i otvorio vrednošću od 7.369,2 dolara. U sredu je nastavio te je otvorio berzu sa 7.246,1 dolara, dok je u četvrtak beležio skok i otvorio vrednošću od 7.555,8 dolara. U petak je nastavio rast i otvorio vrednošću od 7.588,4 dolara. Danas bitcoin započinje novu nedelju i njegova vrednost na otvaranju iznosi 7.750 dolara.

Glavne kriptovalute, uključujući Ether, izvorna kriptovaluta Ethereum blockchain mreže, Bitcoin Cash i Ripple zabeležili su relativno velike dobitke u opsegu od 4 do 12%, jer je tržište kriptovaluta pokazalo povećanje vrednosti od 13 milijardi dolara juče u toku dana. Često, i glavne kriptovalute i mali tokeni imaju tendenciju da prate kretanje cena bitcoin-a, a zavisno od performansi dominantne kriptovalute, većina digitalnih valuta na tržištu ili zabeleži dobitke ili gubitke. Juče je tržište kriptovaluta doživelo obrnuti trend. Cena BTC-a nije uspela da zabeleži veliki pokret u regionu od 7.700 dolara, dok su Ether, Bitcoin Cash i Ripple znatno porasli preko noći. Tokeni, uključujući Ontology i Zilliqua, takođe su zabeležili 12% dobitka, što je nadmašilo BTC. Nestabilno kretanje kriptovaluta kao što su Ripple, Bitcoin Cash, Ontology i Zilliqua pokazuju spremnost investitora da preuzmu veći rizik, uprkos tekućem oporavku i visokoj volatilnosti. U odnosu na američki dolar, Ether je imao izuzetno dobre performanse i pokrenuo prvu značajanu korektivnu putanju po prvi put od 7. aprila. Od 28. maja, cena Ethera povećana je sa 500 dolara na 623 dolara za više od 24%. Međutim, trgovci nisu uvereni u kratkoročne performanse tržišta i vodećih digitalnih valuta, uključujući Ether i bitcoin zbog njihovih malih volumena. Trenutno, Ether ima četvrti najveći dnevni promet iza BTC-a, Tether-a i EOS-a, sa oko 1,9 milijardi dolara. Veliki obim trgovanja Tether-a, kriptovalute čija je vrednost zaštićena američkim dolarom, pokazuje da značajan deo trgovaca koristi valutu da zaštiti vrednosti drugih kriptovaluta, pripremajući se za potencijalni pad u kratkoročnom periodu. Iako se Ether povećao tokom protekle sedmice, obim trgovanja tokom proteklih pet dana iznosi oko trećinu dnevnog obima trgovanja Eter-a od 7. aprila, kada je pokrenuo masovnu korektivnu putanju od 360 do 800 dolara. Dnevni obim trgovanja Bitcoin-a takođe ostaje ispod nivoa od pet milijardi dolara, što je dosta nisko, s obzirom na to da je obim BTC-a bio dosta iznad 10 milijardi dolara pre nekoliko meseci. S obzirom na manje kretanje cene BTC-a i slab volumen drugih velikih digitalnih valuta, moguće je da se tržište kriptovaluta bori da održi zamah u narednim danima i doživi malu korekciju, piše CCN. Pogled na cenu ethereum-a tokom prošle sedmice ukazuje na to da je valuta počela sa 600,43 dolara, a u utorak je beležio pad i otvorila je vrednošću od 544,98 dolara. U sredu ethereum je nastavio pad te je otvorio sa 529,60 dolara, dok je u četvrtak skočio i otvorio sa 570,03 dolara. Rast je nastavljen te je u petak valuta otvorila berzu sa 574,09 dolara. Danas ethereum započinje novu nedelju i iznosi 605.86 dolara.

