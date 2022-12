Nema kaucije na Bahamima za kralja kripto valute

Sam Bankman – Fried, osnivač propale berze kriptovaluta FTX, ostaje u zatvoru.

Američke vlasti su u utorak optužile Bankman – Frida za „jednu od najvećih finansijskih prevara u istoriji SAD-a“. Predsednik Komisije za hartije od vrednosti Geri Gensled izjavio je da je kripto kralj izgradio „kuću od karata na temelju obmane“. Bankman – Frid je nagovestio da će se boriti protiv ekstradicije u SAD-u.

Kripto kralj je u ponedeljak uhapšen na Bahamima. U utorak je glavni sudija odbila peticiju za njegovo puštanje na slobodu uz kauciju, navodeći kao razlog „veliki rizik“ od bekstva. Kralj kripto valute biće zadržan do 8. februara.

Samo 50 ljudi potražuje od FTX 3,1 milijardi dolara. Od strane poverilaca dolaze optužbe da je kralj kripto valute koristio milijarde dolara klijenata da investira u svoju trgovačku kompaniju Alameda. Bankman – Frid se suočava sa osam krivičnih prijava u SAD-u, a jedna od njih se odnosi na pranje novca i prevaru. Suočava se i sa građanskim tužbama kao što su obmanjivanje investitora.

Oni koji su ulagali u kripto valute su neminovno morali da znaju da prihvataju rizik. Sa te strane, malo je prenapumpana priča o laganju kripto kralja, kao u ostalom i čitava fama oko njega tokom proteklih godina. Sa druge strane, postavlja se drugo pitanje, kako je ovaj mladić dospeo do pozicije kripto kralja i kako su sve finansijske državne službe, agencije, institucije do sada podržavale njegov rad. Kako je moguće da niko do sada nije uočio da je kripto valuta samo po sebi oblik pranja para? Sasvim je logično da će kripto valute, kao i osiguranja, morati da traže uporište, podlogu, garanciju novca, kroz neke oblike ulaganja. U tom ključu, nema nikakvog iznenađenja u ulaganju u neku kompaniju a još manje u trgovačku kompaniju. Ako je došlo do sloma kompanije a koja nije namerna reč je samo o riziku koji se ostvario.

Kralj kripto valute nije nikako važan u ovom slučaju. On je medijska ličnost koja je uživala određene benificije kako bi kasnije bila okrivljena i zatvorena. Ali svakako da nije nikako mogla sama da osmisli čitav projekta niti njime da upravlja.

Neodoljivo se postavlja pitanje čiji su brodovi bili nedeljama, slučajno, zarobljeni u Suetskom kanalu?

Izvor: bbc.com

