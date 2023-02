Nestabilni četvrti kvartal nije uticao na rekordnu godinu Tesle

„Tesla je zapravo jedna od vodećih svetskih kompanija za veštačku inteligenciju“ – izvršni direktor, Elon Musk.

Profit za prošlu godinu je iznosio 12,6 milijardi dolara

Između stalnih ograničenja u lancu snabdevanja, surovih krugova otpuštanja i pada cene akcija, protekla godina je bila puna vrtoglavih promena za Teslu i njenog izvršnog direktora Elon-a Musk-a.

Ipak, kompanija je uspela da proizvede skoro 440.000 vozila i isporuči preko 405.000 vozila. Prema izveštajima Tesle za četvrti kvartal 2022.godine, povećanje iznosi 47 odsto, odnosno 40 odsto u odnosu na prethodnu godinu. Ove brojke predstavljaju velike rekorde za Teslu, kao i godišnja isporuka od 1,31 milion vozila.

„Činjenica je da je 2022.godina bila neverovatno izazovna godina zbog prinudnih zatvaranja, veoma visokih kamata i mnogih izazova u vezi sa isporukama“.„Vredi napomenuti da su svi ovi rekordi bili suočeni sa ogromnim poteškoćama. Svaka čast timu što je to postigao,“ rekao je izvršni direktor Tesle, Elon Musk.

Poslednje tromesečje 2022.godine bilo je posebno nestabilno za kompaniju nakon završetka Musk-ove kupovine Twitter-a krajem oktobra. Dok je Musk pokušavao da svoju pažnju podeli na Teslu, SpaceX i Twitter, Teslini akcionari su se pobunili, besni što je Tesla izgubila oko 620 milijardi dolara tržišne kapitalizacije. Musk-ove ludorije na Twitter-u u kombinaciji sa njegovom prodajom Teslinih akcija kako bi finansirao akviziciju dovele su do pada vrednosti kompanije. To je rezultiralo drastičnim smanjenjem cena u nekim slučajevima i do 20.500 dolara. To je zauzvrat dovelo do toga da su kupci u Kini, ljuti što su kupili vozila po višoj ceni, upadali u Tesline salone i tražili odgovore i vraćanje novca.

Tesla nastavlja da širi svoje regionalne proizvodne kapacitete

„Najčešće pitanje koje smo postavljali investitorima je potražnja“, rekao je Musk. „Želim da tu zabrinutost ostavim po strani. U januaru su porudžbine veće nego ikada u našoj istoriji.“„Teško je reći da li će se to nastaviti“. “Porudžbine su velike i mi smo zapravo malo podigli cenu modela Y kao odgovor na to. Mislimo da će potražnja biti dobra uprkos, smanjenju na automobilskom tržištu u celini, rekao je Musk

Smanjenje cena će se nastaviti i u ovoj godini. „U bliskoj budućnosti ubrzavamo našu mapu puta za smanjenje troškova i idemo ka višim stopama proizvodnje“. „U svakom scenariju, spremni smo za kratkoročnu neizvesnost, dok smo fokusirani na dugoročni potencijal autonomije, elektrifikacije i energetskih rešenja,objavila je kompanija.

Takođe, Musk je razgovarao o nedavnim dešavanjima u vezi sa beta ADAS sistemom kompanije za “Full Self-Driving”. „Do sada smo primenili FSD beta verziju na otprilike 400.000 kupaca u Severnoj Americi“,rekao je Musk. „Naši objavljeni podaci pokazuju da je poboljšanje statistike bezbednosti veoma jasno. Dakle, ne bismo objavili FSD beta verziju da ove bezbednosne statistike nisu bile odlične.“

Uprkos velikim turbulencijama, Tesla nastavlja da širi svoje regionalne proizvodne kapacitete. Kompanija je najavila svoju investiciju od 3,6 milijardi dolara u dve nove fabrike, od kojih će jedna proizvoditi dugo očekivani, više puta odlagani Tesla Semi. Kompanija ima za cilj da proizvede ukupno 1,8 miliona vozila ove godine.

