Netflix: Bez besplatnog probnog perioda u SAD

Mnogi su svoju Netflix priču započeli besplatnim probnim periodom od mesec dana, a kompanija je ovu mogućnost sada uklonila, te novi korisnici u Sjedinjenim Američkim Državama više neće moći da koriste promo period.

Sa postepenim ukidanjem probnog perioda počelo se u oktobru, a opcija je tokom proteklih godina već nestajala iz različitih zemalja širom sveta. Da bi nadoknadila ovaj gubitak kompanija planira nove promotivne sadržaje koji bi trebalo da privuku nove korisnike, poput postavljanja edukativnih sadržaja na YouTube. Nedavno se pojavio i portal na kojem korisnici mogu besplatno da gledaju određeni broj epizoda iz najpopularnijih Netflixovih serijala, a gledaoci su mogli da bez novčane nadoknade iskuse i film To All the Boys I’ve Loved Before.

Ova odluka dolazi u vreme kada se drugi streaming servisi svim silama trude da osvoje što veći broj gledalaca, pa je Apple TV Plus, na primer, besplatni probni period produžio na čak tri meseca. Ostaje da se vidi kako će ovaj potez uticati na Netflix, budući da je besplatni probni period ono što najpre privlači nove korisnike koji često ostanu verni servisima koji su im izašli u susret.

Izvor: The Verge

Podelite s prijateljima

Tweet