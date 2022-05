Netflix otpušta zaposlene iz SAD

Netflix je otpustio 150 zaposlenih uglavnom iz SAD zbog napora da smanji troškove nakon istorijskog pada pretplatnika. Jedan broj zaposlenih bilo je i na višim pozicijama. To je drugi krug otpuštanja u kompaniji poslednjih nedelja. Kompanija broji oko 11.000 zaposlenih.

Usporen je rast prihoda kompanije

Prošlog meseca otpušten je neotkriven broj zaposlenih za pisanje i uređivanje koji su bili povezani sa Netflix-ovom internom veb stranicom obožavatelja, Tudum. Portparol kompanije rekao je da su otpuštanja direktno povezana sa usporavanjem rasta prihoda Netflix-a. „Kao što smo objasnili, naš usporavajući rast prihoda znači da takođe moramo da usporimo rast troškova kompanije.

Nažalost, otpuštamo oko 150 zaposlenih, uglavnom iz SAD“, rekao je portparol Netflix-a. „Ove promene su prvenstveno vođene poslovnim potrebama a ne individualnim učinkom, što ih čini posebno teškim jer niko od nas ne želi da se oprosti od tako sjajnih kolega. Trudimo se da ih podržimo kroz ovu veoma tešku tranziciju.”

Kompanija Variety je danas izvestila da je Netflix takođe prekinuo niz animiranih projekata u razvoju, uključujući Wings of Fire, predškolsku seriju pod nazivom Antiracist Baby i With Kind Regards From Kindergarten. Prema izvorima kompanije Variety, odustajanje od ovih projekata su kreativni razlozi a ne pokušaj smanjenja troškova. Takođe, Netflix je ukinuo dokumentarac Stamped: Racism, Antiracism, And You, prateći komad za Stamped From the Beginning.

Prema izveštajima Los Angeles Times-a, moral zaposlenih je nizak u kompaniji sa sedištem u Los Gatosu otkako je tokom svog poslednjeg poziva o zaradama kompanija nagovestila da planira da stegne kaiš.

Kompanija je takođe ažurirala svoj kulturni memorandum ovog meseca kako bi upozorila buduće zaposlene da usluge striminga „možda nisu najbolje mesto“ za one koji ne mogu da rade na sadržaju sa kojim se ne slažu.

„Kao zaposleni podržavamo princip da Netflix nudi raznovrsnost priča, čak i ako nađemo da su neki naslovi u suprotnosti sa našim ličnim vrednostima. U zavisnosti od vaše uloge, možda ćete morati da poradite na naslovima za koje smatrate da su štetni. Ako vam je teško da podržite našu širinu sadržaja, Netflix možda nije najbolje mesto za vas“, navodi se u smernicama za kulturu.

Netflix je izvestio da je izgubio pretplatnike u prvom kvartalu 2022. godine, što je pripisao porastu deljenja lozinki, povećanju konkurencije sa drugim platformama za striming i smanjenju celokupne baze pretplatnika u Rusiji.

Kompanija istražuje način za pristupačnije cene, zbog uvođena oglasa i reklama kao i smanjenje brojnih projekata koji su bili u razvoju. Kompanija predviđa da će izgubiti još 2 miliona pretplatnika u drugom kvartalu 2022.godine.

Izvor: Engadget

Podelite s prijateljima

Tweet