Recite zbogom deljenju Netflix lozinki i kažite dobar dan oglasima

Netflix je iznenada ‘prilično otvoren’ za oglase nakon što je izgubio 200.000 pretplatnika

U izveštaju kompanije o zaradi u prvom kvartalu 2022., izvršni direktor Reed Hastings je rekao dve bitne stvari. Prvo: Netflix je izgubio pretplatnike po prvi put u deceniji – tačnije 200.000. To je daleko od 2,5 miliona pretplatnika za koje je kompanija predvidela da će dobiti, pre samo tri meseca. Vredi napomenuti da je Netflix u minusu po broju pretplatnika delimično zbog ruske invazije na Ukrajinu — izgubio je 700.000 naloga nakon što je ugasio svoje usluge u Rusiji. Ipak, čak i ignorišući taj deo naloga, Netflix je pao dosta, u odnosu na očekivanja. Da bi se borio protiv sve manjeg rasta, Netflix planira da ukine deljenje lozinki, nešto što je Hastings u nekoliko navrata nazvao „pozitivnom stvari“.

Procenjuje se da 100 miliona gledalaca koriste uslugu besplatno. Netflix kaže da će njegovom anti-password sharing sistemu biti potrebno oko godinu dana da se primeni na globalnom nivou. Suzbijanje deljenja lozinki nije veliko iznenađenje. Pretpostavka je da su mnogi korisnici Netflixa znali da će to na kraju doći, ali Netflix je i dalje rastao dovoljno brzo da kompanija nije smatrala da deljenje lozinke predstavlja veliki problem. Kompanija zapravo testira sredstva odvraćanja od deljenja lozinki već nekoliko meseci. Netflix možda neće u potpunosti eliminisati deljenje lozinki, već će pronaći načine da to naplati, na primer kroz zajednički plan ili popust za one koji dele lozinke, a ne žive u istom domaćinstvu.

Iako je kompanija mnogo krivila za deljenje lozinki, to nije baš skorašnji razvoj. Zaista, Netflix kaže da se udeo gledalaca koji ne plaćaju „nije mnogo promenio“ tokom godina. Umesto toga, rast kompanije je u velikoj meri zaustavljen jer postoji samo toliko potencijalnih gledalaca sa ograničenim vremenom za TV. Verovatno ne pomaže ni to što kompanija nastavlja da podiže cene. Konkurenti – koji su često jeftiniji – takođe imaju dobre ponude. Još više iznenađujuća je bila druga najava: čini se da će Netflix uvesti nivo podržan reklamama. Iako je ponuda nivoa podržanog oglasima uobičajena za usluge striminga, to je dramatična promena za kompaniju koja se upravo razlikovala po tome što nije imala oglase.

Netflix je podigao cene šest puta u poslednjih osam godina, čineći pretplate duplo skupljim nego 2014. Iako bi kompanija u idealnom slučaju prestala da naplaćuje ljudima više novca, to se verovatno neće dogoditi. Ponuditi onima koji samo povremeno žele da gledaju Netflix pristupačniju opciju deluje kao dobra stvar. Pretpostavka je da će nivo sa oglasima biti najjeftiniji Netflix-ov plan.

