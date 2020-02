Netflix počinje da stream-uje u AV1 formatu na Android-u

Netflix je najavio da će početi da stream-uje video sadržaje na Android platformi u AV1 formatu, čime će značajno pomoći ovom, sada već nekoliko godina starom kodeku da bude šire prihvaćen. Prebacivanje će se obaviti sa Google-ovog VP9 kodeka. AV1 kodek će povećati kompresiju za oko 20 odsto, što znači veću efikasnost u isporučivanju stream-a, kao i manji protok podataka.

Za početak, u ovom formatu biće kodirani samo određeni video sadržaji, a isporučivaće se korisnicima koji žele da smanje potrošnju Interneta (oni koji uključe „Save Data“ opciju). Netflix nije objavio više detalja o prednostima prelaska na AV1 kodek, ali je poznato da je on optimizovan za web i različite browser-e. Uostalom, to je royalty-free kodek koji je ima za cilj da dobije univerzalu podršku, a njegov razvoj sponzoriše Alliance for Open Media čiji najpoznatiji članovi su, pored Netflix-a, Apple, Google, Amazon, Nvidia, ARM, Facebook, Microsoft, Mozilla, Samsung, Tecent…

Dugoročni cilj kompanije je da u narednom periodu proširi podršku za AV1 na sve platforme na koje stream-uje video sadržaj.

Izvor: TechCrunch

Podelite s prijateljima

Tweet