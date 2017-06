Ništa bez PCMark testova

Futuremark odavno važi za kompaniju koja je apsolutni lider na polju softvera za testiranje hardvera, a iako su najpoznatiji po svom 3DMark serijalu aplikacija za testiranje pojedinačnih komponenata, PCMark je jednako bitan kada je u pitanju testiranje kompletne konfiguracije. Nova verzija je konačno tu, i moramo priznati da smo joj se obradovali.

Malo ko se seća da se nekada kompanija koja stoji iza najpoznatijih serijala testova za PC zvala MadOnion. Davne 1998. godine MadOnion, odnosno današnji Futuremark, je predstavio pravu revoluciju na polju testiranja hardvera. Govorimo o 3DMark 99, jednom od prvih testova koji su bili fokusirani isključivo na 3D testove i osmišljeni kako bi gejming zajednica mogla da upoređuje performanse svojih grafičkih kartica. Za te potrebe je korišćen MAX-FX engine koji je kasnije upotrebljen za legendarni Max Payne. Uz impresivan izgled testova koje je Futuremark osmislio, ne čudi što su svaki entuzijasta i gejmer počeli da koristi 3DMark kako bi vršili merenja. Gotovo 20 godina kasnije, mi i dalje koristimo Futuremark proizvode prilikom testiranja hardvera, a razlika je ta da sada postoji čitava paleta testova prilagođena različitim potrebama. Bilo da testirate najmoderniji gejming PC, kancelarijsku mašinu, tablet ili pametni telefon, Futuremark ima svoje rešenje.

Testovi širokog spektra

Novi PCMark je osmišljen tako da meri kompletne sistemske performanse koristeći testove koji su bazirani na svakodnevnoj primeni. Konkretno, kompanija se kod ovog skupa testova oslanja na svakodnevne aktivnosti korisnika različitog profila, tako da je orijentisana na različite scenarije od klasičnih kancelarijskih upotreba, preko surfovanja internetom, pa sve do programiranja, obrade fotografija i videa, pa čak i video konferencije. Naravno, gejming nije izostavljena komponenta, pa iako 3DMark postoji kao set testova za grafičke karte, PCMark uključuje osnovni i mainstream gejming u kalkulaciju, što je svakako neophodno kako biste stekli utisak o tome šta testirana konfiguracija može, a šta ne.

Unapređenja

PCMark 8 je predstavljen pre ravno četiri godine, pa ne čudi da je PCMark 10 doneo brojna unapređenja. Ona su bila neophodna, jer je PCMark 8 počeo da nam se čini kao pomalo nepraktičan način za testiranje. Pre svega, hardverska akceleracija je dodata naknadno i nikada nije delovala kao prirodna komponenta. Takođe, testovi su trajali isuviše dugo za potrebe većine korisnika, jer je neretko bilo potrebno preko sat vremena da se završe. Povrh svega, preveliki broj unapred definisanih profila je učinio standardizaciju i sistematično testiranje gotovo nemogućim i smatramo da je to bila možda i najveća mana prethodne verzije. Sada je sve to, i još mnogo toga unapređeno do te mere da smo shvatili da je PCMark 8 bio veći kompromis nego što smo želeli da priznamo. Dakle, šta je to tačno novo?

Pre svega, sada su umesto većeg broja opisno prikazanih testova prisutna tri, koja su vrlo jasno podeljena. PCMark 10, PCMark 10 Express i PCMark 10 Extended, od kojih ćemo najčešće koristiti Extended varijantu, jer nam daje detaljan uvid u mogućnosti PC-ja. PCMark 10 je bazični test namenjen modernim kancelarijskim mašinama, koji procenjuje PC za poslovnu upotrebu, sa velikim brojem Office alata i naglaskom na digitalnu multimediju. PCMark 10 Express je kratki test koji je namenjen multipraktičnim kućnim/kancelarijskim računarima i manje je zahtevan od „običnog“ PCMark 10 testa. Na kraju, pomenuti PCMark 10 Extended je sveobuhvatni test koji obuhvata širok spektar aktivnosti i aplikacija. Na kraju testa dobijate rezultate koji procenjuju kompletne sistemske performanse koje, pored Office aplikacija obuhvataju i CPU i GPU testove sa naprednom fizikom i zahtevnom grafikom.

Novost je i da nema više dodatne podele svih testova na konvencionalne i one sa hardverskom akceleracijom, koja je samo izazivala nepotrebno zbunjivanje korisnika. Testovi se obavljaju znatno brže, pa čak i najduži Extended profil prikazuje rezultat svega 30 minuta nakon startovanja. Prikaz rezultata je jasniji iako je konceptualno sličan, ali su sada pregled i poređenje daleko pristupačniji nego ranije. Pritom, sam dizajn korisničkog interfejsa predstavlja veliki pomak napred. Naime, kompanija je upotrebila isti dizajn kao i kod aktuelnog 3DMark-a koji svi jako dobro poznajemo, a koji su usavršavao dugi niz godina, i koji je dobro poznat većini korisnika.

Vredan čekanja

Da li je PCMark 10 bio vredan čekanja? Itekako. Futuremark je pokazao da zna šta je korisnicima potrebno, kao i to da ume da sredi misli i učini veoma kompleksan sistem testova jednostavnim za korisnika. Dok je dizajniranje testova za grafičke karte prilično jednostavno u smislu da ste fokusirani na jednu ili dve komponente, ceo sistem predstavlja masivan izazov. Upravo taj problem se jasno video kod prethodne verzije PCMarka koji je delovao “nesređeno” u nedostatku bolje reči. Sa druge strane, PCMark 10 jasno postavlja prioritete, nudi fantastičnu organizaciju i daje jedan glavni rezultat uz uvid u detalje i preciznija merenja nego ranije. Sve to ga čini daleko boljim od prethodnika, tako da ne sumnjamo da je pred nama novi industrijski standard sa kojim ćemo se družiti još puno vremena.