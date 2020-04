Njujorški matičari venčavaju putem video konferencije

Nije samo srpsko sudstvo pribeglo čudnim rešenjima poput Skype-a u ovo vreme. Njujork se prilagođava stvarnosti pandemije COVID-19 čak i za neke tradicije koje se najviše poštuju. Guverner Andrew Cuomo implementirao je Izvršnu naredbu koja ne samo što omogućava stanovnicima države da dobiju dozvolu za venčanje na daljinu, već omogućava matičarima da obavljaju svadbene ceremonije putem video konferencija.

Venčanja na daljinu nisu sasvim nov koncept, ali ovaj potez može biti posebno važan. The Hill je napomenuo da su matične službe u Njujorku zatvoren od 20. marta, što je parove u jednom od najmnogoljudnijih gradova SAD-a ostavilo bez mnogo mogućnosti.

NEW: I am issuing an Executive Order allowing New Yorkers to obtain a marriage license remotely and allowing clerks to perform ceremonies via video conference.

— Andrew Cuomo (@NYGovCuomo) April 18, 2020