Nova Steam igra i opasne veverice

Video igre nude neograničene mogućnosti za kreiranje novih svetova, na primer onaj u kojem su veverice naoružane.

Kako sam naziv kaže – Squirrel with A Gun je priča u kojoj veverica nosi pištolj. Klipovi iz igre su već postali viralni, budući da se na hiljade građana zainteresovalo za ovaj bizarni zaplet. U videu se vidi pomenuta životinja, te ljudsko biće koje pokušava da je fotografiše. Cilj igre je valjda da se napravi fotografija, a da pištolj ne opali.

Buduće igrače najviše raduje to što je pištolj veći od veverice, jer tvrde da bi oružje u odgovarajućim proporcijama samo zakomplikovalo stvari – ukazivalo bi na to da su veverice u ovom paralelnom svetu pronašle način da naprave pištolj. To dodatno komplikuje zaplet.

Izvor: Kotaku

