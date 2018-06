Novi Asus ZenBook Pro 15 ima ekran umesto touchpad-a

Predstavljen na Computex 2018, koji se održavao od 5. do 9. juna u Tajpeju (Tajvan), ZenBook Pro 15 UX580GE je novi laptop Asus-ovog premijum sektora. Ovaj ZenBook Pro 15 dolazi sa novom specifikacijom koja privlači pažnju: ekran osetljiv na dodir veličine pametnog telefona umesto touchpad-a. Asus ScreenPad se nalazi tačno na mestu gde se obično nalazi touchpad laptopa, i radi isto kao regularni touchpad. Prema Asus-ovim rečima, ScreenPad je „prvi pametan touchpad na svetu“, jer on takođe može da posluži kao multifunkcionalni ekran osetljiv na dodir, to jest neka vrsta pojednostavljenog pametnog telefona koji je integrisan sa vašim Windows računarom.

Prvo, vredi naglasiti da se najnoviji laptop koji je predstavljen na Computex-u razlikuje od regularnog ZenBook Pro 15 (UX550G) koji je predstavljen još početkom maja. Ovaj novi model ima 5.5-inčni FullHD (1920×1080) ekran osetljiv na dodir, sa odnosom 16:9, umesto regularnog touchpad-a, što omogućava više pogodnosti i funkcionalnosti, na primer može da pokreće aplikacije, kalkulator, kalendar ili numeričku tastaturu. Takođe može da reprodukuje YouTube video snimke pomoću Chrome ekstenzije, ili može jednostavno da proširi glavni ekran ZenBook Pro-a. ScreenPad ne samo da obavlja sve funkcije regularnog trackpad-a, već se može podesiti tako da ima specifične prečice. Asus je radio sa Microsoft-om na razvoju Office integracija za ScreenPad, tako da poseduje pristup prečicama za Word, Excel i PowerPoint i podešavanja na njemu. S obzirom na to da je ScreenPad u osnovi sekundarni ekran veličine pametnog telefona, korisnici takođe mogu na njemu da gledaju, na primer, filmove dok je glavni ekran zauzet drugim vizuelnim prikazima. Kompanija dodaje da će ZenBook Pro 15 sa ScreenPad-om imati i toolbar koji može da se podešava, a koji će raditi sa YouTube-om, Spotify-em, Microsoft Office-om i još mnogo toga.

Osim intrigantnog ScreenPad-a, novi ZenBook Pro 15 ima i mnogo drugih stvari da ponudi. Glavni 15,6-inčni ekran osetljiv na dodir ima 4K UHD rezoluciju (3.840×2.160), 16:9 odnos i ugao gledanja od 178 stepeni. Da je Asus stvarao ovaj laptop sa kreativcima na umu vidi se iz podrške za izuzetno širok spektar boja sa 100% Adobe RGB i 132% sRGB pokrivenosti. Zajednička crta svim digitalnim stvaraocima je da rade sa vizuelnim prikazom, tako da je Asus pokušao da maksimizira preciznost boje na ekranu ZenBook Pro-a. Laptop poseduje Intel Core i9 8950HK procesor osme generacije, Nvidia GeForce GTX 1050 Ti grafiku, do 16GB RAM-a, 512GB/1TB SSD ili 256GB/512GB SATA SSD. Opcije za povezivanje uključuju dva USB tip-A porta, dva USB tip-C 3.1 Gen 2 (Thunderbolt 3), čitač microSD kartica, HDMI 1.4 port i kombinovani audio priključak. Laptop ima i tastaturu sa pozadinskim osvetljenjem, skener za otisak prsta sa podrškom za Windows Hello, bateriju od 71Wh koja može da traje 10 sati i stereo audio sistem SonicMaster sa surround zvukom.

S obzirom da najnoviji Asus laptop spada u premijum segment, to zanči da neće biti jeftin. Cena za osnovnu konfiguraciju iznosiće oko 2.300 dolara, dok bi jača konfiguracija mogla da iziskuje još dodatnih 1.000 i više dolara na osnovnu cenu. Očekuje se da će novi ZenBook Pro 15 sa ScreenPad-om početi sa prodajom sredinom jula i trebalo bi da bude dostupan na globalnom nivou, a doćiće u Asus-ovoj omiljenoj nijansi, takozvanoj Deep Dive Blue.

Izvor: Tech Times

