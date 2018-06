Telefon koji razmišlja

Prateći koncepciju modela V30, novi LG G7 dobio je sufiks „ThinQ“ koji označava da poseduje neku vrstu veštačke inteligencije. AI je tek na početku, ali su ostale karakteristike impresivne.

LG G7 ThinQ u elegantno kućište pakuje sve što vam je potrebno od jednog pametnog telefona najviše klase u 2018. godini. Pomodni odnos stranica ekrana 18:9 omogućava da telefone sa ekranima velike dijagonale koristite jednom rukom, a LG je otišao korak dalje, izdužujući G7, koji sad raspolaže 6,1‑inčnim ekranom s odnosom stranica 19,5:9. Rezolucija 3120×1440 čini ga jednim od modela s najvećom gustinom piksela na tržištu (564 ppi). Interesantno je da se LG nije odlučio za P‑OLED kao kod V30S ThinQ, već je izbor pao na IPC LCD sa RGBW PenTile matricom. Adut ekrana je osvetljaj, koji se na direktnoj sunčevoj svetlosti pojačava do 1000 nita.

Zarez na gornjem delu ekrana omogućio je veoma male okvire prednje strane, pa G7 ima odnos ekrana i prednje strane od čak 82,6 odsto (primera radi, P20 Pro ima 82 odsto, iPhone X 82,9 odsto, a S9+ čak 84,2 odsto, i to bez zareza). U njemu se nalaze centralno postavljena kamera oko koje su smešteni senzor blizine i slušalica, pa treba malo vremena da se naviknete na to da je slušalica nekoliko milimetara udesno, umesto u centru kao kod većine telefona. Ivice telefona blago su zakrivljene, a sam ekran je 2,5D, pa je LG G7 obla naprava, bez oštrih ivica i pravih uglova. Ekran je HDR10 kompatibilan, poseduje Gorilla Glass 5 zaštitu, a tu je i nezaobilazna Always‑on funkcija. Zadnja strana je od 2,5D stakla, a metalna konstrukcija služi da sve to čvrsto drži na okupu. Kao i većina predstavnika najviše klase, iako se radi o veoma lepo dizajniranom uređaju, preporučujemo odgovarajuću tanku, providnu futrolu kako bi telefon preživeo manje padove, na koje niko od nas nije imun.

Hardver i pamet

Najjači dostupan Snapdragon Soc, osmojezgarni 845 s Kryo jezgrima vrlo visoke frekvencije, brine se da sve zadatke LG G7 ThinQ „žvaće“ bez po muke, a tu je i pripadajuća Adreno 630 grafika za najnovije igre današnjice u vrlo visokoj rezoluciji. Sa 64 GB memorije, dodatnom microSD karticom i 4 GB RAM‑a, G7 ThinQ staje rame uz rame s najjačim modelima današnjice.

LG je napravio još jedan presedan s dve uspravno postavljene kamere, a ovoga puta par 16 Mp kamera prate LED blic i laserski + PDAF autofokus. Standardna kamera ima otvor blende od f/1.6 sa optičkom stabilizacijom, dok širokougaono sočivo (107°) ima F/1.9. G7 omogućava 4K u 30 fps i 1080p u 60 fps i 720p u 240 fps (slow‑mo).

ThinQ sufiks dolazi od veštačke inteligencije koja je ugrađena, kao i kod svih drugih – u kameru. AI CAM je zasebna opcija kamere koju morate aktivirati, i koja onda prepoznaje elemente kadra kako bi najbolje prilagodila parametre (19 režima) i napravila najbolju sliku. U praksi to radi prilično dobro, mada i dalje očekujemo neki realniji benefit od veštačke inteligencije, osim kamere. Ne treba zaboraviti ni Super Brightness režim koji se mora izabrati ručno – tada se kamera trudi da u uslovima slabog svetla smanji nivo šuma u procesu koji kombinuje četiri piksela u jedan veliki kako bi se dobila što bolja slika. Rezultat je prilično dobar, a jedino ograničenje je rezolucija od samo 4 Mp.

Umesto da odvoji celo jedno odeljenje koje će kreirati virtuelnog asistenta, LG se odlučio da u G7 implementira najbolje dostupno rešenje današnjice – Google asistenta, koji je dobio svoj taster na bočnoj levoj strani telefona. Asistent se oslanja na veliku Google mašineriju i radi na njihovom operativnom sistemu. Kada se malo naviknete, on će vam zameniti vremensku prognozu, prepoznavanje pesama na radiju, kucanje poruka, zvanje u hands‑free modu i čitanje elektronske pošte.

Ah, taj zvuk

Jedna od uzdanica kompanije LG kod modela G7 svakako je zvuk, pa ne čudi što su se potrudili da ovaj telefon približe audiofilima implementacijom tehnologija kao što su DTS:X 3D zvuk i 32‑bitni ESS Quad DAC (digitalno‑analogni konverter). DTS tehnologija zvuka omogućava virtuelni okružujući zvuk na slušalicama ili zvučnicima (7.1), a DAC je zaslužan za neverovatno dobar kvalitet zvuka, možda i najbolji koji smo čuli na pametnim telefonima.

Pošto smo na test dobili model bez prodajnog pakovanja, ne možemo da ocenimo slušalice koje dolaze uz telefon, zajedno s performansama audio‑izlaza (da, telefon ima 3,5‑mm audio‑džek). Da bi audio‑slika bila kompletna, zvučnik telefona doživeo je redizajn, pa umesto dva stereo‑izlaza, jedan Boombox zvučnik, postavljen s donje strane koristi prazan prostor kućišta telefona kao rezonantnu kutiju, generišući prilično jak i kvalitetan zvuk, s posebnim naglaskom na basu, koji je bolna tačka malenih zvučnika telefona.

LG već neko vreme želi da se iskaže kvalitetom zvuka (model V30S je čak imao B&O brendirane zvučnike), a tu je i nezaobilazni DAC, koji omogućava zavidan kvalitet zvuka, mnogo više od onoga što očekujete od jednog telefona.

LG svet

Telefon je došao s operativnim sistemom Android 8.0. Sve one poslastice poput LG KnockON, Clip tray i poznatih prečica i dalje su tu, s blagim izmenama i redizajnom. Utisak je da je LG, osim svoje SmartWorld pijace, instalirao minimum dodatnih aplikacija, pa svakodnevni rad pomalo podseća na čist, blago stilizovan Android, što je za većinu korisnika lep plus. Zadržan je LG stil, a aplikacije koje inače dolaze s telefonom možete samostalno instalirati.

Modelom G7 ThinQ kompanija LG je napravila iskorak u pravom smeru. Pored odlične kamere, Google asistenta i neverovatnog zvuka u veoma elegantnom kućištu, ovaj telefon ima sve što mu je potrebno da stane na crtu direktnim konkurentima. Ukoliko cena na našem tržištu bude ispod one koju konkurencija traži za svoje perjanice, G7 bi mogao da bude veoma interesantna kupovina.

Android fragmentacija

Jedinstvena rezolucija LG G7 modela samo je još jedan u nizu problema koje razvojnim timovima zadaju proizvođači telefona. Ako se setimo da je iPhone X imao ozbiljnih problema sa aplikacijama kada je dodao zarez na ekran, zamislite samo kako je Android programerima koji aplikacije moraju da prilagode najrazličitijim rezolucijama i odnosima ekrana. A onda na to dodajte opciju da većina novih telefona ima zarez, koji pride može da se sakrije, kada upotrebna rezolucija postaje još manja…

www.lg.com/rs

(Objavljeno u PC#255)

