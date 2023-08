Novinske kuće i pravila za AI

Nekoliko medijskih organizacija pozvalo je na pravila koja štite autorska prava u podacima koji se koriste za obuku generativnih AI modela.

Otvoreno pismo je pozvalo zakonodavce širom sveta da razmotre propise koji zahtevaju transparentnost u skupovima podataka za obuku i saglasnost nosilaca prava pre upotrebe podataka za obuku. Oni takođe zahtevaju da se medijskim kompanijama dozvoli da pregovaraju sa operaterima modela AI, da identifikuju sadržaj generisan od veštačke inteligencije i da obavezne AI kompanije da eliminišu pristrasnost i dezinformacije u svojim uslugama.

Potpisnici pisma su agencija Frans pres, Evropska agencija za štampu, Evropski savet izdavača, Gannett, Getti Images, Nacionalna asocijacija novinara, Nacionalna unija pisaca, News Media Alliance, The Associated Press i The Authors Guild.

Potpisnici su rekli da modeli fondacija obučeni za korišćenje medijskog sadržaja šire informacije „bez ikakvog razmatranja, naknade ili pripisivanja originalnim kreatorima“.

„Takve prakse potkopavaju osnovne poslovne modele medijske industrije, koji se zasnivaju na čitanosti i gledanosti (kao što su pretplate), licenciranju i reklamiranju“, navodi se u pismu. „Pored kršenja zakona o autorskim pravima, rezultirajući uticaj je značajno smanjenje medijske raznolikosti i podrivanje finansijske održivosti kompanija da ulažu u medijsko izveštavanje, dodatno smanjujući pristup javnosti visokokvalitetnim i pouzdanim informacijama.

Pismo dolazi nakon što je Google navodno demonstrirao svoj generativni alat za pisanje vesti Genesis za The New York Times, The Washington Post i News Corp, koji je vlasnik The Wall Street Journal. Druge novinske organizacije koje su prihvatile generativnu veštačku inteligenciju pronašle su više grešaka u člancima generisanim od veštačke inteligencije.

Novinske organizacije nisu jedine koje brinu o obuci AI modela o materijalu zaštićenom autorskim pravima – praksi čiji pravni status ostaje neproveren. Senat je razmatrao ovo pitanje na nekoliko saslušanja, a tužba u kojoj se navodi da su generativne AI umetničke platforme Midjourney i Stable Diffusion prekršile prava umetnika prolazi kroz sud. Komičarka Sarah Silverman i dva autora tužili su OpenAI zbog navodnog kršenja autorskih prava.

Potpisnici pisma su istakli da veruju da generativna veštačka inteligencija može da ponudi značajne koristi organizacijama i javnosti dok traže da učestvuju u diskusijama o poštovanju prava medijskih kompanija.

Reuters je izvestio da neki potpisnici već imaju ugovore koji dozvoljavaju kompanijama sa veštačkom inteligencijom da koriste njihov materijal za obuku. Associated press je, na primer, dozvolio OpenAI da licencira deo svoje arhive i istražuje korišćenje generativne veštačke inteligencije za pisanje vesti.

Izvor: TheVerge

Podelite s prijateljima

Tweet