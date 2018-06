Novo doba online nasilja

U eri pametnih telefona i društvenih platformi dovoljno je tek nekoliko sekundi da se na mrežu otpremi kompromitujuća fotografija ili video sadržaj, te da se stave na raspolaganje čitavom svetu, a posledice takvog ponašanja mogu da potraju prilično dugo.

Članovi društva se kritikuju javno od samih početaka civilizacije, a u slučaju da prekrše norme ponašanja, pa iako je to ponekad neophodno, kao kad, na primer, neko pokuša da nešto uradi preko reda, danas je to drugačije, pošto problematično ponašanje često stigne do velikog broja anonimnih internet korisnika, na koje akt koji se kritikuje nije imao nikakav uticaj. Globalna publika se na taj način poziva da ismeva, te zlostavlja onoga koji je prekršio normu, što neretko utiče na privatni život onoga koji je glavni junak sadržaja koji se ismeva.

Kazna koja se tako dodeljuje često je mnogo veća od one koju je prestupnik zaslužio, te hajka poprima atmosferu javnog linča. Često se dešava da moralna internet policija napadne pogrešnu osobu, a zbog zamene identiteta, te pogrešno interpretiranog sadržaja. Glad publike za ovakvim sadržajima, te moralnim isleđivanjem, postala je očigledna još devedesetih godina prošlog veka, a sa pojavom rijaliti programa koji su poslužili kao uvodu u eru ismevanja i zlostavljanja na internetu.

Stručnjaci smatraju da je ovakav način odnosa prema onima koji su prekršili neko pravilo, ili se jednostavno ne uklapaju u norme društva, rezultat nemoći koju pomenuta globalna publika oseća, a koja želi da se oseća kao da se bori protiv „lošeg ponašanja i nepravde.“ Tako je ovo umišljeno plemenito ponašanje besplatno, te zahteva samo nekoliko klikova, a tu su i nešto mračniji motivi, poput onih kada onaj koji osuđuje oseća zadovoljstvo zbog toga što je neko drugi, a ne on/ona, izložen javnom podsmehu i poniženju.

Od neukusnih Facebook stranica koje služe za kritikovanje modnih promašaja u gradskom prevozu, pa sve do tabloidnih medija u kojima je online ismevanje postalo jedna od osnovnih alatki u borbi protiv umišljenog neprijatelja, publika kreira kritike koje uglavnom imaju uticaj na stvarni život onih koji su kritikovani, te izloženi osudi onih koji ni sami često nisu u stanju da naprave razliku između onoga što je dobro i pravedno, te onoga što je možda nešto sasvim drugo.

Izvor: The Telegraph

Podelite s prijateljima

Tweet