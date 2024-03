Očekuje se da El Niño obori toplotne rekorde 2024.  

Prema novom istraživanju objavljenom danas u časopisu Scientific Reports, postoji šansa od 90 odsto da će globalne prosečne površinske temperature dostići rekordan nivo za godinu koja prethodi junu 2024. Neka mesta će biti toplija od drugih, posebno u delovima Azije. Vrućina ima kaskadne efekte, kao što je povećanje rizika od suše i požara.

Za to je kriv vremenski obrazac poznat kao El Niño . El Niño je deo prirodnog, cikličkog fenomena, ali klimatske promene povećavaju ulog tako što podižu osnovne temperature pre nego što El Niño uleti i podiže živu još više.

„Videli smo da ova vrsta zagrevanja može da izazove mnogo nevolja u svetu, pa želimo da upozorimo ljude“, kaže Deliang Chen, jedan od autora novog istraživanja i profesor na odeljenju za zemlju. nauke na Univerzitetu u Geteborgu.

Postoje tri faze El Niño -južne oscilacije (ENSO), pri čemu je El Niño ekstremno topla faza ciklusa. Tokom neutralne faze, pasati iznad Tihog okeana potiskuju tople vode u blizini Južne Amerike na zapad ka Aziji, omogućavajući hladnijoj vodi da se diže iz dubine ka površini okeana. Ti vetrovi slabe tokom El Niño, stvarajući veliko područje u Pacifiku koje je mnogo toplije nego inače. Kao rezultat toga, toplota koja je uskladištena u okeanu ispušta se u atmosferu.

Zato El Niño može dovesti do čudnog vremena, iako njegovi efekti imaju tendenciju da variraju od regiona do regiona. Pre nego što se sadašnji El Niño razvio prošlog juna, prognostičari su već najavljivali haos koji bi mogao izazvati. Svetska meteorološka organizacija saopštila je da će, zajedno sa klimatskim promenama, to „gurnuti globalne temperature na nepoznatu teritoriju“. Nije iznenađujuće da je 2023. najtoplija godina otkako je 1850. počelo vođenje evidencije – sa temperaturama za koje se nezvanično smatra da su najtoplije u najmanje poslednjih 100.000 godina.

Da bi predvideli šta se sprema za 2024. godinu, Chen i njegove kolege su modelirali dva moguća scenarija: jedan pod umerenim El Niño om i drugi pod jakim El Niño om. Uz umereni El Niño , Bengalski zaliv i Filipini mogu očekivati da će biti najteže pogođeni ove godine. Filipini, tropski arhipelag u Pacifiku, suočavaju se sa sušom tokom narednih nekoliko meseci. U Bengalskom zalivu, koji se graniči sa nekoliko zemalja u južnoj i jugoistočnoj Aziji, El Niño često dovodi do morskih toplotnih talasa koji mogu izbeliti i ubiti koralne grebene na koje se obližnje zajednice oslanjaju za život i koji pružaju tampon protiv tropskih oluja.

Snažan El Niño bi takođe oborio temperaturne rekorde širom Kariba, Južnog kineskog mora, Amazona i Aljaske ove godine, prema novom istraživanju. Karibi, Južno kinesko more i Bengalski zaliv mogli bi se suočiti sa morskim toplotnim talasima tokom cele godine prema ovom ekstremnijem scenariju. Ozbiljna suša mogla bi da podstakne požare u Amazonu, dok bi visoke temperature mogle da ubrzaju gubitak glečera i permafrosta na Aljasci. Snažni El Niño si u prošlosti koštali su svetsku ekonomiju trilione dolara.

Na sreću, svet bi ove godine mogao da izbegne metak sa umerenim El Niño om koji sada izgleda najverovatnije. Ali očekuje se da će čak i to biti dovoljno da se svet pomeri preko novog rekorda globalne prosečne površinske temperature do juna. Predviđa se da će El Niño završiti do tada, ali se obično vraća svake dve do sedam godina.

Izvor: TheVerge

Podelite s prijateljima

Tweet