Održana četvrta eSecurity konferencija

Četvrta međunarodna eSecurity konferencija, u organizaciji Udruženja eSigurnost, održana je u periodu od 28. do 30. septembra 2020. godine u potpuno online okruženju. Ovogodišnja konferencija je donela veliki broj pratećih dešavanja kao što su hakerska igra i hands-on radionice, panel diskusija, sesija Pitaj hakera, kao i zanimljiva predavanja jednih od najboljih belih hakera iz regiona.

Preporuke različitih zdravstvenih i bezbednosnih organizacija i posvećenost organizatora konferencije obezbeđivanju dobrobiti naše zajednice dovele su do toga da se ove godine organizuje online konferencija.

Međunarodna eSecurity konferencija, kao jedan od značajnijih IT događaja u regionu, privukao je više od 160 stručnjaka iz zemlje i inostranstva u oblasti ICT, informacione bezbednosti, zaštite podataka, digitalne forenzike, IT revizije i upravljanja IT rizicima. Kao i svake godine konferencija je donela veliki broj predavanja, hands-on demonstracija, radionica o aktuelnim pretnjama, sofisticiranim tehnikama napada, digitalnom životu, internetu stvari, kao i naprednim sistemima zaštite. Konferencija je bila organizovana u tri dana. Prvog dana, nazvanog ZeroDay, 28. septembra, održan je hands-on trening pod nazivom Get into Reverse Engineering. Konferencijski dani su bili 29. i 30. septembra kada su se održala predavanja sponzora, panel diskusija, sesija Pitaj hakera i brojna predavanja po pozivu.

Konferenciji su prisustvovali IT menadžeri, menadžeri informacione bezbednosti, IT revizori, stručnjaci u oblasti sajber kriminala i digitalne forenzike, kao i mnogi drugi zainteresovani za trendove i praktične savete u vezi zaštite informacionih sistema.

Tokom perioda pre konferencije bila je organiziovana hakerska igra #ACK4LIFE. Zbog većeg interesovanja igra je nastavljena i nakon konferencije, kako bi svi zainteresovani učesnici savladali različite tehnike etičkog hakovanja. Svi novi učesnici hakerske igre su dobro došli, a preko sajta konferencije možete dobiti više informacija o samoj igri i načinu prijave, http://esecurity.rs/.

Konferenciju je otvorio predsednik Udruženja eSigurnost dr Igor Franc i tom prilikom naglasio koliki je značaj informacione bezbednosti u današnjem svetu. U nastavku je svim prisutnim učesnicima poželeo uspešan rad na konferenciji i izneo osnovne informacije o samom udruženju koje je organizator konferencije. Zatim je Jovan Šikanja, jedan od osnivača Udruženja eSigurnost, govorio o hakerskoj igri #ACK4LIFE, organizaciji same igre i njenom značaju za sve mlade, ali i iskusne etičke hakere.

Nakon otvaranja, prvo predavanje je održao Srđan Radosavljević, predstavnik kompanije Kasperski, koja je ove godine bila generalni sponzor eSecurity konferencije. Tom prilikom, Srđan je govorio o načinu reagovanja na bezbednosne incidente i iskustvima kroz koja su prolazili.

Tokom konferencije održano je dosta interesantnih, novih predavanja koja nam pokazuju koliko je lični oprez i sveobuhvatna bezbednost važna i na koji način možemo od loših momaka da zaštitimo kompanije u kojima radimo, ali i lične podatke i pametne uređaje.

Putem predavanja i prezentacija posetiocima su se predstavile svetske kompanije kao što su Kaspersky, Forcepoint, IBM, Fortinet, Clico, Cisco, Brother, ali i mnoge domaće uspešne kompanije kao što su ComTrade Distribution, Ingram Micro, Digitron-ist, SECIT Security i BiIT.

Ovogodišnja konferencija je donela niz novina i unapređenja u samoj organizaciji, pa je tako zbog novonastale situacije u zemlji i svetu konferencija u potpunosti organizovana preko online platforme. Samim tim, učesnici su pratili događaj svako sa svoje lokacije. Organizatori konferencije se iskreno nadaju da će sledeće godine, kada se planira peta eSecurity konferencija, situacija biti drugačija i da ćemo moći svi zajedno da se okupimo na jednom mestu.

