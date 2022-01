Osam saveta kako da ubrzate svoj Android telefon

Vaš Android telefon neće zauvek raditi onako kako je radio prvog dana kada ste ga otpakovali.

Dajte novi život starom uređaju

Instaliraćete aplikacije, igre i skladištiti mnogo neželjenih fajlova koji negativno utiču na njegove performanse. Srećom, možete pratiti nekoliko saveta da biste ubrzali svoj Android uređaj. Neki od ovih saveta su prilično jednostavni, samo zahtevaju uklanjanje neželjenih aplikacija, igara i fajlova. Ako ova osnovna rešenja ne pomognu, moraćete da podignete stvari na viši nivo. Razmislite o resetovanju na fabrička podešavanja ili instaliranju prilagođenog ROM-a na svoj Android telefon.

Oslobodite prostor za skladištenje

Morate se pobrinuti da nikada ne popunite prostor za skladištenje na svom telefonu do njegovog ukupnog kapaciteta, jer to može značajno uticati na performanse i značajno ga usporiti. Idite na Settings > Storage na svom Android uređaju i proverite količinu slobodnog prostora za skladištenje. Vlasnici Samsung uređaja mogu da dođu do Settings > Device care > Storage da bi dobili pregled upotrebe interne memorije. Alternativno, možete da potražite „storage“ u meniju Settings Android uređaja da biste pronašli odgovarajuću opciju. Izbegavajte korišćenje više od 80% skladišnog kapaciteta, jer je vašem telefonu i samom operativnom sistemu potrebno oko 5-8 GB slobodnog za pravilno funkcionisanje. Možete ukloniti neželjene fajlove, deinstalirati aplikacije koje vam nisu potrebne i izbrisati sve fotografije i video zapise bekapovane u cloudu da biste oslobodili prostor.

Deinstalirajte nekorišćene aplikacije

Deinstaliranje starih i nekorišćenih aplikacija na vašem Android uređaju neće direktno uticati na njegove performanse, ali će osloboditi prostor za skladištenje. Osim toga, ako imate puno aplikacija koje rade u pozadini, njihovo deinstaliranje će osloboditi dragocene resurse i pomoći u poboljšanju rada sistema. Samsung telefoni će automatski istaći aplikacije koje troše prekomernu bateriju u pozadini, koje zatim možete da deinstalirate ili prinudno zaustavite. Uvek je dobra ideja da povremeno pregledate aplikacije i igre instalirane na vašem uređaju i deinstalirate one koje više ne koristite.

Promenite brzinu sistemske animacije

Promena brzine sistemske animacije na vašem Android telefonu neće ga prirodno ubrzati, ali će stvoriti percepciju da vaš uređaj radi mnogo brže. Povećanje skale animacije će omogućiti da se grafika brže završi, što će dati osećaj poboljšanih performansi sistema. U stvarnosti, međutim, vaš Android telefon će raditi baš kao i sve ovo vreme. Ovaj trik je odličan izbor ako osećate da su animacije na vašem Android telefonu posebno spore. Možete čak i da isključite sistemske animacije zauvek ako više volite brzinu nego blistave efekte.

Restartujte telefon

Ovaj potez oslobađa resurse koje zauzimaju neželjene aplikacije koje rade u pozadini, čime se poboljšava opšta glatkoća sistema, posebno na jeftinim Android uređajima koji se ne isporučuju sa mnogo RAM-a. Poboljšanje neće biti toliko očigledno na novijim Android telefonima osim ako mnoge aplikacije i usluge ne rade u pozadini.

Koristite Lite izdanja aplikacija

Google i nekoliko drugih nude Lite ili Go izdanje svojih aplikacija namenjeno starim i jeftinim Android uređajima sa ograničenom dodelom RAM-a. Aplikacije Lite izdanja ne troše toliko resursa, a pružaju u suštini isto iskustvo, iako će im nedostajati neke funkcije. Google nudi Lite izdanja nekoliko aplikacija, uključujući Google Go, Camera Go, Assistant Go i Maps Go. Takođe ćete pronaći Lite izdanja drugih popularnih aplikacija u Play prodavnici, uključujući Twitter, Spotify, Skype i Facebook. Ove usluge propuštaju neke funkcije koje se nalaze u njihovim punim verzijama, ali bi i dalje trebalo da budu dovoljno dobre za svakodnevnu upotrebu. Još jedna prednost aplikacija Lite/Go ​​izdanja je ta što zauzimaju manje prostora za skladištenje, što takođe može biti problem na vašem starom Android uređaju sa ograničenom internom memorijom.

Ažurirajte softver na najnoviju verziju

Uvek treba da se uverite da vaš telefon koristi najnoviju verziju softvera ili bezbednosnu zakrpu koja je dostupna za njega. Google je konstantno optimizovao Android sa svakim novim izdanjem kako bi pružio bolje performanse i glatkoću. Nadogradnja na noviju verziju Androida može osloboditi sistemske resurse na vašem uređaju, što bi, zauzvrat, moglo pomoći u bržem učitavanju aplikacija i poboljšanoj glatkoći sistema. Svi glavni proizvođači Android-a prešli su dug put od prvih dana Androida i sada imaju tendenciju da uvode česta ažuriranja softvera za svoje telefone. Najbolji deo je što ovi proizvođači pokušavaju da dodatno poboljšaju performanse sistema i glatkoću na osnovu povratnih informacija korisnika sa skoro svakim ažuriranjem.

Resetovanje na fabrička podešavanja

Ako prethodni saveti nisu mnogo pomogli, možete da resetujete uređaj na fabrička podešavanja. Ova radnja će u suštini vratiti vaš uređaj u prvobitno stanje i izbrisati sve vaše podatke, tako da ćete morati da počnete od nule: ponovo ga podesite, preuzimate aplikacije iz Play prodavnice, prijavite se na svoje omiljene aplikacije i usluge i još mnogo toga. Ako ste spremni da resetujete svoj Android uređaj na fabrička podešavanja, obavezno napravite rezervnu kopiju svih bitnih podataka. Kada završite sa resetovanjem telefona, obavezno prođite kroz listu aplikacija koje preuzimate — ne želite da instalirate aplikacije koje nikada niste koristili.

Razmislite o instaliranju prilagođenog ROM-a

Ako imate relativno star (i spor) Android telefon — ili onaj koji je dostigao kraj podrške proizvođača — možda biste želeli da razmislite o instaliranju prilagođenog ROM-a ili kernela na njega. Iako Android modding zajednica nije tako aktivna kao što je bila pre deset godina, prilagođeni ROM-ovi ili kerneli su i dalje dostupni za popularne uređaje. Instaliranje prilagođenog ROM-a ili kernela poništiće garanciju za vaš uređaj, ali ako je već istekla, nema razloga za brigu. Uverite se da je bootloader otključan — bez toga verovatno nećete imati sreće. Na telefonima na kojima otključavanje bootloader-a nije problem, metod za rutovanje i instaliranje prilagođenog ROM-a ili kernela varira u zavisnosti od vrste i proizvođača uređaja. Prilagođeni ROM-ovi su obično optimizovani za performanse i nude se bez bloatware-a, tako da bi to trebalo da oslobodi prostor za skladištenje na vašem telefonu. Oni su takođe odličan način da isprobate novu verziju Android-a. Prilagođeni ROM može lako da udahne novi život vašem telefonu, značajno ga ubrzavajući. Međutim, ako je uređaj star, novija verzija Android-a može izazvati probleme sa performansama zbog visokih sistemskih zahteva i zastarelog hardvera. LineageOS i Paranoid Android su među najpopularnijim prilagođenim ROM-ovima, iako možda nisu najbolji za vaš uređaj u smislu stabilnosti. Obavezno sve istražite pre nego što odlučite koji prilagođeni ROM ćete instalirati na svoj uređaj.

Prateći gore navedene savete, moći ćete prilično da ubrzate svoj Android telefon. U idealnom slučaju, trebalo bi da koristite ova pravila kao kontrolnu listu s vremena na vreme, samo da biste bili sigurni da vaš Android telefon radi najbolje što može. Zapamtite da su ovo samo saveti i da ne mogu nadoknaditi nedostatak stvarnih hardverskih resursa. Ako imate posebno star ili jeftin Android telefon, možda je ipak vreme da kupite novi.

