Da li je Amazon Crubicle konkurencija igri Fortnite?

Amazon je u našim glava do sada bio uglavnom sinonim za brzu dostavu, najveću e-prodavnicu na svetu i Amazon Kindle, uređaj za čitanje e-knjiga. Sada se to može promeniti, jer su iz kompanije rešili da čvrsto upadnu na tržište video igara.

Crucible kao konkurencija igri Fortnite

Možda im Amazon Alexa i Amazon Kindle, kao i drugi uređaji nisu dovoljni. Možda ne žele da se zadovolje samo jednim tržištem. Ko će ga znati. Bilo kako bilo, Amazon je rešio da uđe na tržište video igara, i to u klasi najkvalitetnijih. Amazon Crucible preti da postane prava konkurencija igri Fortnite, koja je ovih dana ostala sama na tronu najigranijih igara na svetu u poslednjih par meseci.

Ono što je dobro za većinu igrača jeste da je igra namenjena za PC, ali i to da je besplatna za igranje. Predstavlja kombinaciju Overwatch-a, Gears of War i League of Legends. Iz Amazona su rekli da je budžet za igru bio ogroman, ali i to da se nadaju takmičenju sa najvećima, Apex Legends i Fortnite-om.

Predstavnici Amazona objasnili su da su pri odlučivanju kakvu igru da naprave odlučili da oslušnu publiku sa Twitch-a, i da vide šta je ono što je njima zabavno da gledaju. Ako ima gledalaca, ima i publike, ali i interesovanja za ozbiljnim igranjem. Smatraju da bez ova dva faktora nema uspeha jednoj video igri, ali i to da će konačan sud o igri i njenom kvalitetu na kraju dati igrači i publika, kada bude konačno izašla na tržište.

