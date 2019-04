Paint (ne)će biti uklonjen iz Windows 10?

Čini se da se Microsoft predomislio pa Paint neće biti uklonjen iz Windows 10. Radujte se, ljubitelji naivnog kompjuterskog slikarstva i obrade slika “na brzaka”!

Iako je Microsoft najavio da će ukloniti čuveni MS Paint iz Windows 10 operativnog sistema, došlo je do promene. Prvobitno je rečeno da je ova aplikacija zastarela, a čak je svojevremeno ubačeno i upozorenje korisnicima da će Paint biti uklonjen iz operativnog sistema u jednom od narednih ažuriranja. Upozorenje je bilo upućeno korisnicima u vidu “Product alert” dugmeta gde je pisalo da se Paint uskoro seli u Store.

Paint (ne)će biti uklonjen, deliće prostor sa svojom 3D verzijom?

Ideja je bila da se aplikacija protera umesto da bude u startu dostupna. Legendarnu aplikaciju bi trebalo da zameni mlađa i modernija verzija Paint 3D. Ona sadrži većinu starih funkcija uz dodatak 3D opcija. Ipak, od toga se, kako stvari stoje, naprasno odustalo.

Na zadovoljstvo svih nostalgičara, poslednji Windows 10 May 2019 update je uklonio “Product alert” dugme. To je mnogima dalo nadu da će klasični MS Paint ipak ostati – za sada. Upravo to je potvrdio Brandon LeBlanc, program menadžer zadužen za Windows 10. On je rekao da će Paint nastaviti da se isporučuje sa operativnim sistemom i da neće morati da se skida iz Storea.

Yes, MSPaint will be included in 1903. It'll remain included in Windows 10 for now. — Brandon LeBlanc (@brandonleblanc) April 23, 2019

To je sjajna vest ukoliko ste slikar u pokušaju ili jednostavno želite da uradite neke osnovne grafičke radnje bez teškaša kao što je Photoshop. Međutim, ono što može da brine sve Paint fanove je komentar LeBlanca gde on jasno stavlja do znanja da je reč o trenutnoj odluci koja može biti promenjena u budućnosti.

