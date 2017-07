Microsoft planira da ukine MS Paint

Mikrosoft-ov sledeći Windows 10 update, pod nazivom Autum (or Fall in US) Creator Update, doneće dosta aplikacija. Ali jedna od omiljenih koja je tu od 1995. godine. MS Paint će najverovatnije biti ukinuta.

Prva verzija MS Paint-a se pojavila na Windows 1.0 1985. godine. Koji je bio prvi grafički, editorski program i time je postao srž Microsoft-a. Počeo je kao jedno bitna monohromna jedinica ZSoft’s PC Paintbrush ali Windows je tek od 1998. godine počeo da čuva slike u JPEG formi. Sa Windows 10 Creator Udate, puštenom u aprilu, Microsoft je uveo novi 3D Paint, koji se instalira pored tradicionalnog Paint-a i pruža nam 3D slike i određene alatke i neko osnovno 2D editovanje. Ali to nije update originalnog Paint-a i ne ponaša se tako.

Sada je Microsoft objavio da će pored Outlook Express-a, Reader aplikacije i Reading liste, Microsoft Paint biti na listi programa koji će biti verovatno uklonjeni zato što su zastareli.

MS Paint nikad nije bila jedna od najboljih aplikacija i bila je limitirana na BMP ili bitmap formate i PCX sve do 1998. godine. Skorija verzija MS Paint-a za Windows 7 ima dosta poboljšanja, ali nije dovoljno dobra u poređenju sa alternativama. Uklanjanje Windows MS Paint-a tek treba da bude potvrđeno i to će se desiti tek na jesen kada bude izašao Windows 10 Autmn Creator.

