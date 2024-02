Paramount Global otpušta oko 800 radnika

Paramount Global je u utorak saopštio da otpušta neke od svojih „veoma cenjenih kolega“, uključujući i svoj Paramount+ tim. Otpuštanja će uticati na oko 800 zaposlenih, što je oko 3% radne snage medijskog giganta.

Osoblje naknadno obavešteno o otkazima

Otpuštanja će biti raspoređena među svim divizijama kompanije. To uključuje Paramount+, CBS, Paramount Pictures, Showtime, Comedy Central, MTV, Nickelodeon i Pluto TV. Izvršni direktor je pomenuo Super Bowl LVIII, koji je postao, kako NFL kaže, najgledaniji televizijski prenos ikada. On je to pripisao emitovanju igre u kojoj je prikazana „puna moć Paramounta“.

Paramount-ove striming i filmske divizije dovele su do nedavnog rasta, ali njegove tradicionalne televizijske ponude nastavljaju da se bore. Prihodi u toj oblasti pali su za 8% u trećem kvartalu 2024. godine, a TV oglašavanje za 14%.

Izvor: Engadget

