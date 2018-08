PC Press na IFA 2018 sajmu: Lenovo predstavio ThinkPad X1 Extreme

Lenovo je na Tech Life događaju u Berlinu najavio novi tanki i laki laptop koji stiže u okvirima ThinkPad X1 familije. Novajlija je dobio sufiks Extreme, pošto se radi o najboljem, najbržem i najkvalitetnijem laptopu ovog tipa do sada.

Novi laptop je dobio podršku za Core procesore osme generacije, a najjači modeli idu čak do Core i9 serije. Takođe, velika novost je i da će ekran dolaziti sa rezolucijama do 4K. Da bi to ispratio na adekvatan način, Lenovo je implementirao diskretnu grafiku, po prvi put u jedan ThinkPad X1 model. Izbor je pao na čipove kompanije Nvidia.

Na spisku podržanih mogućnosti su integrisan Gigabit Wi-Fi, podrška za Adobe RGB prikaz sa Dolby Vision HDR i Dolby Atmos zvuk, što je prvi takav uređaj na svetu, a tu su i razne bezbednosne funkcije kompatibilne sa Windows Hello komandama.

Takođe vredi istaći da RapidCharge tehnologija ovog laptopa može da dopuni bateriju do 80 procenata za samo 60 minuta, što znači da predstavlja idealnog saputnika na svim putovanjima. Očekuje se da računar postane dostupan u našem regionu tokom septembra, a cena ThinkPad X1 Extreme računara će iznositi oko 1700 evra, na šta treba dodati iznos PDV-a.

