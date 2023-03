Pet razloga da pređete sa Microsoft Office-a na Google Workspace

Produktivnost je kralj, a vladajući kralj paketa produktivnosti je Microsoft Office otkad većina nas pamti.

Google aplikacije su lakše za korišćenje i bolje za saradnju, ali Microsoft Office nije bez svojih prednosti

Ali tihi udar je u toku najmanje poslednju deceniju, a pametni korisnici i preduzeća postepeno prelaze sa Microsoftovog paketa na Google Workspace aplikacije. Evo pet razloga zbog kojih bi trebalo da se oslobodite MS Office-a i dva velika razloga zašto je vredno zadržati Microsoftov paket.

Google Workspace je uglavnom besplatan, a za preduzeća je prilično jeftin.

Microsoft naplaćuje stotine dolara za svoj Office paket otkad postoji Office. Danas, Office 365 dolazi u nizu malo drugačijih i naizgled proizvoljnih verzija koje se sastoje od različitih kombinacija njegovih različitih aplikacija po cenama u rasponu od 70 USD godišnje za Personal do 264 USD godišnje za Business Premium. Ali za ličnu upotrebu, Google aplikacije su potpuno besplatne.

Google nudi lakšu saradnju.

Od svog početka, Google-ov paket aplikacija je napravljen za saradnju. Budući da je na prvom mestu internet, Google dokumenti, tabele, slajdovi, itd., zamišljeni su u vreme kada su deljenje i saradnja na dokumentima postali norma za novu generaciju radnika, a Microsoft je godinama zaostajao u toj oblasti. Dok je Office 265 ubrzao stvari, Microsoftovo iskustvo saradnje i dalje je nejasno i zbunjujuće, oslanjajući se na Sharepoint i OneDrive pozadine. Ali Google aplikacije olakšavaju da se vidi ko šta radi, pronađe i poništi promene i sve to uradi u realnom vremenu bez čekanja da različiti korisnici sačuvaju svoje promene. Dakle, lako je deliti i sarađivati u Google Workspace-u bez brige o problemima sa kompatibilnošću.

Besprekoran pristup sa bilo kog mesta

I Office365 i Google Workspace žive na mreži i dostupni su sa bilo kog uređaja, ali Google-ov sistem je prvo dizajniran za lak pristup i mogućnost deljenja, dok Microsoft Office ima bezbednosnu pristrasnost poslovnog nivoa, što dovodi do mnogo dosadnih prepreka za lak pristup i deljenje. Bez obzira da li koristite browser ili koristite Google-ove izvorne aplikacije na mobilnom uređaju, dolazak do Google drajva je uvek lakši od gnjavaže sa Microsoft OneDrive-om. Šanse su da svako sa kim želite da nešto podelite ima Gmail nalog, a to je sve što je potrebno za pristup Google drajvu. Funkcije kao što su praćenje verzija i vraćanje starih verzija je lakše u Google aplikacijama nego u Microsoft Office-u. Samo izaberite onu koju želite i izaberite „Restore this version“.

Google aplikacije su jednostavnije

Jednostavnost može biti mač sa dve oštrice, ali za prosečnog korisnika, Google Docs i Sheets su jednostavniji za rad od Microsoft Office-a. Pošto je Google drajv ugrađen u paket, ne morate mnogo da brinete o tome gde da stavite stvari. Možete samo da napravite novi dokument i počnete da kucate. Osnovni alati za formatiranje su tu, i iako je moguće pristupiti naprednim funkcijama, većini ljudi to nije potrebno. Google je uradio briljantan posao u stvaranju jednostavnog interfejsa i uklanjanju složenih stvari sa puta korisnika.

Google neprestano dodaje obimne integracije

Kada kupite datu verziju Office365 (osnovno lično izdanje vam daje šest aplikacija plus Defender i OneDrive), dobijate fiksnu kolekciju aplikacija. Nasuprot tome, Google Workspace se uvek širi. Otvorite meni Google Apps u gornjem desnom uglu Google aplikacija i dobićete listu od više od 20 aplikacija, od dokumenata i tabela do Keepa, Forms i Voice, pa čak i Youtube. Google-ov ekosistem aplikacija funkcioniše sa Google Workspace-om na ovaj ili onaj način, što olakšava deljenje dokumenata i sadržaja između njih.

Verovatno već imate Google Apps

Osim ako niste jedan od onih ljudi koji se nikada nisu registrovali za Gmail nalog, verovatno već imate Google Workspace i verovatno ga već koristite. Besplatno. Nema više šta da se uradi ili kupi. Samo da se prihvati.

Zašto biste možda želeli da zadržite Microsoft Office

Google-ove aplikacije nisu savršene i nisu uvek najsnažnije opcije. Postoje dve velike oblasti u kojima Microsoftovo obećanje produktivnosti lako pobeđuje: Prezentacije i supernapredne tabele.

Napredni korisnici preferiraju Excel

Iako su Google tabele jednostavne i lake za korišćenje i saradnju, ne podržavaju napredne mogućnosti Excel-a. Prosečan korisnik možda nikada neće napraviti stožernu tabelu ili obaviti vrstu sofisticirane analize za koju je potreban Excel, ali ako su vam te stvari potrebne, poređenje između ova dva alata nije ni približno.

Power prezenteri preferiraju PowerPoint

PowerPoint ima ogromnu galeriju vizuelnih stilova i efekata, a njegov pristup kreiranju slojevitih vizuelnih prikaza zasnovanih na podacima je znatno superiorniji od Google slajdova. Ako ste postali iskusni korisnik PowerPoint-a, odmah ćete se osećati sputano zbog previše pojednostavljenih objekata Slides-a.

Suština

Za većinu ljudi besplatne Google aplikacije nisu samo besplatne, već su i lakše za korišćenje i saradnju od Microsoft Office-a. Pošto većina nas ionako ima Gmail ili Youtube naloge, već imamo Google naloge i možemo samo da radimo tamo bez ikakvih dodatnih pretplata ili izbora. Ali za ozbiljne profesionalce sa specifičnim potrebama u vizuelnom predstavljanju ili analizi podataka, Microsoft i dalje dominira sa velikom razlikom. A ako su vam potrebne ove mogućnosti, vaša kompanija bi trebalo da za vas kupi vašu pretplatu na Office365. Ne trošite svoj teško zarađeni novac na to.

Izvor: Pcworld

