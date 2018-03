Predstavljen novi Tesla tablet – L8.1

Kompanija Comtrade predstavila je 14. marta novi tablet iz porodice Tesla uređaja – Tesla Tablet L8.1, koji dolazi sa Android 7.0 Nougat-om, HD IPS ekranom, pouzdanom baterijom od 3600 mAh, kvalitetnim procesorom i podrškom za mikro SD od 64GB, micro HDMI izlazom, opcijom za FM radio, te drugim funkcijama.

Jedna od novina kod aktuelne verzije operativnog sistema Android 7 je Dual screen opcija koja omogućava brzo prebacivanje između dve aplikacije i lak uporedni rad i pregled. Uz to, optimizacija garantuje pametnu potrošnju baterije, a tu je i poboljšana bezbednost, svestranija personalizaciju, brže podizanje sistema, te druge opcije koje doprinose udobnosti korišćenja.

Sa ekranom dijagonale od 8 inča, Tesla Tablet L8.1 obezbeđuje veliku radnu površinu, ali i komfornu upotrebu i laku prenosivost. Kao i kod svih ostalih modela Tesla tableta, HD rezolucija nudi bogati vizuelni doživljaj, a IPS tehnologija odličnu reprodukciju boja, bez obzira na ugao gledanja. Uz to, snažno maksimalno osvetljenje omogućava prijatan prikaz i tokom dana, ali i u zamračenom prostoru.

Uređaj poseduje baterija od 3.600 mAh koja garantuje dobru autonomiju, a kompletno metalno kućište ostavlja utisak daleko skupljeg uređaja, te njegovoj eleganciji doprinosi i tanak profil. Tablet je lak za nošenje i upotrebu, te je dobro zaštićen u izdržljivom metalnom telu.

Kao i na ostalim Tesla tabletima, SwiftKey aplikacija poboljšava podršku za kucanje na jezicima regiona, sa upotrebom aktuelne baze reči i izraza. Korisnici nisu ograničeni na unapred instalirane jezike, već po želji i potpuno besplatno mogu da instaliraju veliki broj dodatnih.

Tesla Tablet L8.1 ima dobar odnos cene i kvaliteta, u paketu sa četvorojezgarnim MediaTek procesorom, Android 7.0 operativnim sistemom i podrškom za Mikro SD karticu kapaciteta do 64 GB. Sve što se očekuje od modernog i kvalitetnog tableta, Tesla Tablet L8.1 obezbeđuje po povoljnoj ceni, a zainteresovani to mogu i da provere u svim većim IT prodavnicama od 15. marta, kada će se uređaj naći u prodaji.

