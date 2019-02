Predstavljeni Samsung Galaxy S10 uređaji

Kompanija Samsung predstavila je novu liniju premium pametnih telefona – Galaxy S10. Osmišljena tako da ispunjava specifične potrebe današnjeg tržišta pametnih telefona, Galaxy S10 linija nudi čak četiri jedinstvena uređaja. Svaki uređaj donosi novi nivo inovacija u oblasti ekrana, kamere i performansi.

Uređaj Galaxy S10 potvrda je desetogodišnjih inovacija i dizajniran je za one koji žele vrhunski pametni telefon sa moćnim performansama. Kao takav on donosi sve što je neophodno za sledeću generaciju iskustva u korišćenju mobilnih uređaja. Za korisnike koji traže uređaj sa superiornim punjenjem, idealan je Galaxy S10+ gde je svaka specifikacija – od ekrana, preko kamere, do performansi – podignuta na novi nivo. Galaxy S10e je napravljen za one koji žele vrhunske ključne elemente u kompaktnom pakovanju sa ravnim ekranom. Galaxy S10 5G je namenjen onima koji žele više svega i koji su spremni za najveće postojeće brzine i najmoćnije funkcije. Sa sasvim novim dinamičnim AMOLED ekranom, kamerom sledeće generacije i inteligentnim performansama, Galaxy S10 linija nudi korisnicima više izbora i postavlja nove standarde za pametne telefone.

Dinamičan AMOLED ekran: Prikaz preko celog ekrana, sa ultrazvučnim skenerom otiska prsta

Galaxy S10 je izrađen sa najboljim Samsung ekranom ikada, prvim dinamičnim AMOLED ekranom na svetu. Kao prvi pametni telefon sa HDR10+ sertifikatom, ovaj ekran donosi živopisan digitalni sadržaj. Sa dinamičnim mapiranjem tonova, korisnik vidi širi opseg boja koji donosi realističnu sliku. Dinamičan AMOLED ekran ima sertifikat i za živopisno jarke boje i izvanredni kontrastni odnos za još dublje crne nijanse i još svetlije bele nijanse. Dinamičan AMOLED ekran smanjuje plavo svetlo svojim ekranom sa sertifikatom Eye Comfort koji izdaje TÜV Rheinland, bez kompromisa u kvalitetu slike i bez dodatka filtera.

U jedinstveni ekran Infinity-O-Display uređaja Galaxy S10, koji je rezultat revolucionarnog procesa projektovanja i izrade, spakovan je ceo niz senzora i tehnologija za kameru u „otvor na ekranu“. Zahvaljujući ovome korisnik sada ima na raspolaganju maksimalnu površinu ekrana, bez ikakvog skretanja pažnje.

Dinamičan AMOLED ekran stiže sa prvim ikada ultrazvučnim skenerom otiska prsta u ekranu koji čita 3D konture palca – a ne 2D sliku njegove površine – čime je sigurnost unapređena.Uz prvi FIDO Alliance Biometric Component sertifikat za biometrijske komponente, ova biometrijska potvrda identiteta nudi nivo bezbednosti nalik onim potrebnim za sefove.

Nova tehnologija za kamere i napredna inteligencija

Galaxy S10 kameru odlikuje:

Ultraširoki objektiv: Prvi put u S seriji, Galaxy S10 nudi ultraširoki objektiv sa vidnim poljem od 123 stepena, kao ljudsko oko, tako da je u snimku sve ono što se može videti. Savršen za fotografije pejzaža, velike panorame i fotografije cele porodice na jednoj slici-sa ultraširokim objektivommoguće je snimiti celu scenu.

Prvi put u S seriji, Galaxy S10 nudi ultraširoki objektiv sa vidnim poljem od 123 stepena, kao ljudsko oko, tako da je u snimku sve ono što se može videti. Savršen za fotografije pejzaža, velike panorame i fotografije cele porodice na jednoj slici-sa ultraširokim objektivommoguće je snimiti celu scenu. Super stabilizovani video snimci visokog kvaliteta: Stabilizovano snimanje moguće je uz Super Steady tehnologiju digitalne stabilizacije, bez obzira na situacije. I prednja i zadnja kamera mogu da snimaju do UHD kvaliteta, a prvi put u ovoj industriji, zadnja kamera nudi snimanje u HDR10+ kvalitetu.

Stabilizovano snimanje moguće je uz Super Steady tehnologiju digitalne stabilizacije, bez obzira na situacije. I prednja i zadnja kamera mogu da snimaju do UHD kvaliteta, a prvi put u ovoj industriji, zadnja kamera nudi snimanje u HDR10+ kvalitetu. AI kamera: Galaxy S10 čini već inteligentne funkcije još preciznijim, uz funkciju za obradu podataka, Neural Processing Unit. Ovo znači da je moguće snimiti fotografije profesionalnog kvaliteta, bez ručnog podešavanja bilo kakvih naprednih parametara za kameru. Baš zbog ove funkcije, Scene Optimizer tehnologija sada može da prepozna i tačnije obradi dodatne scene. A sa funkcijom Shot Suggestion koja predlaže šta snimiti, Galaxy S10 nudi automatske preporuke za kompoziciju fotografija, kako bi bile još bolje koncipirane.

Inteligentne funkcije za bolje performanse telefona

Galaxy S10 je izrađen sa vrhunskim hardverom i softverom zasnovanim na mašinskom učenju. Od sasvim novih mogućnosti deljenja energije do poboljšanje performansi veštačke inteligencije i inteligentnog Wi-Fija, Galaxy S10 je najinteligentniji Samsung uređaj do sad, iznutra i spolja.

Wireless PowerShare funkcija: Samsung uvodi opciju bežičnog deljenja energije, koja omogućava lako punjenjepametnih telefona sa Qi sertifikatom, čak i kompatibilnih nosivih uređaja. Uz to,Galaxy S10 je sposoban da se punisam, ali i drugi uređaj istovremeno putemWireless PowerShare funkcije, dok je na običnom punjaču, omogućavajući korisniku da drugi punjač ostavi kod kuće dok je na putu.

Samsung uvodi opciju bežičnog deljenja energije, koja omogućava lako punjenjepametnih telefona sa Qi sertifikatom, čak i kompatibilnih nosivih uređaja. Uz to,Galaxy S10 je sposoban da se punisam, ali i drugi uređaj istovremeno putemWireless PowerShare funkcije, dok je na običnom punjaču, omogućavajući korisniku da drugi punjač ostavi kod kuće dok je na putu. Inteligentne performanse: Novi AI softver na Galaxy S10 uređaju automatski optimizuje bateriju, procesor, RAM memoriju pa čak i temperaturu uređaja na osnovu toga kako se koristi telefon, te nastavlja da uči i postaje sve bolji vremenom. Uz AI mogućnosti, Galaxy S10 uči kako korisnik koristi svoj uređaj, kako bi brže pokretao najčešće korišćene aplikacije.

Novi AI softver na Galaxy S10 uređaju automatski optimizuje bateriju, procesor, RAM memoriju pa čak i temperaturu uređaja na osnovu toga kako se koristi telefon, te nastavlja da uči i postaje sve bolji vremenom. Uz AI mogućnosti, Galaxy S10 uči kako korisnik koristi svoj uređaj, kako bi brže pokretao najčešće korišćene aplikacije. Inteligentni Wi-Fi: Galaxy S10 ima inteligentni Wi-Fi, koji omogućava neprekidnu i bezbednu vezu automatskim, neprimetnim prebacivanjem između Wi-Fi i LTE, upozoravajući na potencijalno rizične Wi-Fi veze. Galaxy S10 takođe podržava novi Wi-Fi 6 standard, čime omogućava bolje Wi-Fi performanse kada je povezan na kompatibilan ruter.

Galaxy S10 ima inteligentni Wi-Fi, koji omogućava neprekidnu i bezbednu vezu automatskim, neprimetnim prebacivanjem između Wi-Fi i LTE, upozoravajući na potencijalno rizične Wi-Fi veze. Galaxy S10 takođe podržava novi Wi-Fi 6 standard, čime omogućava bolje Wi-Fi performanse kada je povezan na kompatibilan ruter. Bixby navike: Na Galaxy S10, Bixby automatizuje navike i obezbeđuje personalizovane preporuke. Sa već programiranim i personalizovanim rutinama, kao što su preporuke za vožnju i pre spavanja, Galaxy S10 pojednostavljuje stvari automatski smanjujući broj komandi i koraka koje s ponavljaju svaki dan.

Nova era 5G povezivanja

Kao što je činio i sa 2G, 3G i 4G, Samsung predvodi industriju i kada je reč o 5G – sarađujući sa velikim provajderima kako bi razvio i u upotrebu pustio tehnologiju za 5G mreže. Moć 5G mreža u ruke korisnika stiže kroz Galaxy S10 5G, prvi Samsung 5G premium pametni telefon. Sa uređajem Galaxy S10 5G, korisnici na 5G mreži mogu da preuzmu celu sezonu TV serije za nekoliko minuta, da igraju igrice bogate grafičkim sadržajem na udaljenom serveru sa skoro nikakvim usporavanjem, da uživaju u unapređenim VR i AR iskustvima i da ostanu u kontaktu sa prijateljima i porodicom putem video poziva u stvarnom vremenu u 4K kvalitetu. Galaxy S10 5G zato stiže sa najvećim ikada ekranom u Galaxy S seriji, Infinity-O ekranom od 6,7 inča; trodimenzionalnom Samsung 3D dubinskom kamerom, za 3D snimke i Video Live focus i Quick Measure funkcije; a sve to uz napajanje od 4500 mAh sa super-brzim punjenjem na 25W.

Galaxy tradicija i ekosistem sledeće generacije

Galaxy S10 linija nudi sve što korisnici i očekuju od Galaxy S serije, ali i više – uključujući brzo bežično punjenje 2.0, otpornost na vodu i prašinu u skladu sa standardom IP68, procesor sledeće generacije i Samsung servise Bixby, Samsung Health i Samsung DeX. Korisnik dobija i najveći prostor za čuvanje podataka dostupan na Galaxy – S10+ čak stiže sa 1 TB ugrađenog prostora za čuvanje i mogućnošću dodavanja microSD kartice sa dodatnih 512 GB, što ukupno daje do 1,5 TB prostora.

Brzina: Galaxy S10 omogućava pristup Wi-Fi mrežama sledeće generacije, Wi-Fi 6, što donosi prioritizovani i četiri puta brži pristup na mestima gde ima mnogo korisnika, kao što su aerodromi. LTE mreža je takođe izuzetno brza, za preuzimanje i pretraživanje sa brzinama i od 2,0 Gbps prvi put u istoriji.

Galaxy S10 omogućava pristup Wi-Fi mrežama sledeće generacije, Wi-Fi 6, što donosi prioritizovani i četiri puta brži pristup na mestima gde ima mnogo korisnika, kao što su aerodromi. LTE mreža je takođe izuzetno brza, za preuzimanje i pretraživanje sa brzinama i od 2,0 Gbps prvi put u istoriji. Igranje igara: Projektovan za najbolje moguće iskustvo igranja igara, Galaxy S10 stiže sa ugrađenim softverom za optimizaciju performansi pri igranju igara, na bazi veštačke inteligencije, koji obuhvata i Dolby Atmos za program rada za igrice, kao i sistem za hlađenje na bazi parne komore. Galaxy S10 je takođe prvi mobilni uređaj koji je optimizovan za igre, na bazi Unity platforme.

Projektovan za najbolje moguće iskustvo igranja igara, Galaxy S10 stiže sa ugrađenim softverom za optimizaciju performansi pri igranju igara, na bazi veštačke inteligencije, koji obuhvata i Dolby Atmos za program rada za igrice, kao i sistem za hlađenje na bazi parne komore. Galaxy S10 je takođe prvi mobilni uređaj koji je optimizovan za igre, na bazi Unity platforme. Bezbednost: Galaxy S10 je izrađen sa platformom Samsung Knox, koja odgovara standardima odbrambenih snaga, kao i sa bezbednim sistemom za čuvanje podataka sa hardverskom podrškom – koji čuva privatne lozinke za mobilne usluge koji rade sa blokčejnom.

Dostupnost i naručivanje unapred

Galaxy S10, Galaxy S10+ i Galaxy S10e će biti dostupni u sledećim bojama: Prizma crna, Prizma bela, Prizma zelena, Prizma plava i Jarko žuta, a Galaxy S10+ takođe i u dva sasvim nova, premium modela: Porcelansko crna i Porcelansko bela.

Galaxy S10, Galaxy S10+ i Galaxy S10e će biti dostupni u radnjama i za onlajn kupovinu od 8. marta ove godine na odabranim tržištima. U Srbiji su dostupni popreporučenoj maloprodajnoj ceni od 94,999 dinara za Galaxy S10e, 109,999 za Galaxy S10 od 128 GB i 143,999 dinara za Galaxy S10 od 512 GB, kao i 124,999 dinara za Galaxy S10+ od 128 GB, 154,999za Galaxy S10+ od 512GB, odnosno 198,999 dinara za Galaxy S10+ od 1TB memorije. Naručivanje unapred za Galaxy S10, Galaxy S10+ i Galaxy S10e počinje sutra, 21. februara. Korisnici koji unapred naruče Galaxy S10 ili Galaxy S10+, tokom određenog perioda, dobiće besplatno Galaxy Buds slušalice, u vrednosti od 17,999 dinara.

Galaxy S10e Galaxy S10 Galaxy S10+ Galaxy S10 5G Ekran 5,8 inča, Full HD+ Ravni dinamički AMOLED ekran, 19:9 (522ppi) Ekran od 6,1 inča Quad HD+ Zakrivljeni dinamički AMOLED, 19:9 (550ppi) *Podešena rezolucija je Full HD+ i može biti promenjena na Quad HD+ (WQHD+) u podešavanjima. Ekran od 6,4-inča Quad HD+ zakrivljeni dinamički AMOLED, 19:9 (438ppi) * Podešena rezolucija je Full HD+ i može biti promenjena na Quad HD+ (WQHD+) u podešavanjima 6,7-inča Quad HD+ zakrivljeni dinamički AMOLED, 19:9 (505ppi) * Podešena rezolucija je Full HD+ i može biti promenjena na Quad HD+ (WQHD+) u podešavanjima *Ekran se meri po dijagonali, kao pravougaonik, bez zaobljenih ivica. Kamera Zadnja: Dvostruka kamera sa OIS

– Širokougaona: 12MP Dual Pixel AF, F1.5/F2.4, OIS (77°)

– Ultraširoka: 16MP FF, F2.2 (123°)

– 0,5X optički zum, do 8X digitalni zum Prednja:

– Selfi: 10MP Dual Pixel, F1.9 (80°) Zadnja: Trostruka kamera sa Dual OIS

– Telefoto: 12MP PDAF, F2.4, OIS (45°)

– Širokougaona: 12MP Dual Pixel AF, F1.5/F2.4, OIS (77°)

– Ultraširoka: 16MP FF, F2.2 (123°)

– 0,5X/2X optički zum, do 10X digitalni zum Prednja:

– Selfi: 10MP Dual Pixel AF, F1.9 (80°) Zadnja: Trostruka kamera sa Dual OIS

– Telefoto: 12MP PDAF, F2.4, OIS (45°)

– Širokougaona: 12MP Dual Pixel AF, F1.5/F2.4, OIS (77°)

– Ultraširoka: 16MP FF, F2.2 (123°)

– 0,5X/2X optički zum, do 10X digitalni zum Prednja: Dvostruka kamera

– Selfi: 10MP Dual Pixel AF, F1.9 (80°)

– RGB Dubinska: 8MP FF, F2.2 (90°) Zadnja:Četvorostruka kamera sa Dual OIS – Telefoto: 12MP PDAF, F2.4, OIS (45°) – Širokougaona: 12MP Dual Pixel AF, F1.5/F2.4, OIS (77°) – Ultraširoka: 16MP FF, F2.2 (123°) – 0.5X/2X optički zum, do 10X digitalni zoom – 3D Dubinska: hQVGA Prednja: – Selfi: 10MP Dual Pixel AF, F1.9 (80°) – 3D Dubinska: hQVGA Telo 69.9 x 142.2 x 7.9mm, 150g 70.4 x 149.9 x 7.8mm, 157g 74.1 x 157.6 x 7.8mm, 175g (Keramičko: 198g) 77.1 x 162.6 x 7.94mm 198g AP 7nm 64-bitni osmojezgarski procesor (maks. 2,8 GHz + 2,4 GHz + 1,7 GHz) 8nm 64-bitni osmojezgarski procesor (maks. 2,7 GHz + 2,3 GHz + 1,9 GHz) * Može da se razlikuje u zavisnosti od tržišta i mobilnog operatera. Memorija 6GB/8GB RAM (LPDDR4X), 128GB/256GB

+ MicroSD slot (do 512GB) 8GB RAM (LPDDR4X), 128GB/512GB + MicroSD slot (do 512GB) 8GB/12GB RAM (LPDDR4X), 128GB/512GB/1TB + MicroSD slot (do 512GB) 8GB + 256GB (Bez MicroSD) * Može da se razlikuje u zavisnosti od tržišta i mobilnog operatera.

* Memorija dostupna korisniku manja je od ukupne memorije zbog čuvanja operativnog sistema i softvera kojim se upravlja funkcijama uređaja. Stvarna memorija dostupna korisniku će varirati u zavisnosti od operatera i može da se promeni nakon što se softver unapredi na noviju verziju. SIM Kartica Pojedinačna: jedan slot za Nano SIM i jedan slot za MicroSD (do 512GB) Dvostruka (hibrid): jedan slot za Nano SIM i jedan slot za Nano SIM ili jedan slot za MicroSD (do 512GB) * Može da se razlikuje u zavisnosti od tržišta i mobilnog operatera.

* MicroSD kartice se prodaju odvojeno. 1 SIM Baterija[1] 3,100mAh (tipično) 3,400mAh (tipično) 4,100mAh (tipično) 4,500mAh (tipično) Brzo punjenje kompatibilno na žičnoj i bežičnoj mreži Unapređena brzina bežičnog punjenja sa Fast Wireless Charging 2.0 opcijom Bežično deljenje energije – Wireless PowerShare:[2] *Žično punjenje kompatibilno sa QC2.0 i AFC

*Bežično punjenje kompatibilno sa WPC i PMA

*Može da se razlikuje u zavisnosti od tržišta i mobilnog operatera. Super brzo punjenje kompatibilno na žičnoj mreži sa QC2.0, AFC i PD3.0 Brzo punjenje kompatibilno na bežičnoj mreži

Unapređena brzina bežičnog punjenja sa Fast Wireless Charging 2.0 opcijom Bežično deljenje energije – Wireless PowerShare OS Android 9.0 (Pie) Mreža Unapređena 4×4 MIMO, do 7CA, LAA, LTE Cat.20

– 2.0Gbps preuzimanje, 150Mbps postavljanje *Može da se razlikuje u zavisnosti od tržišta i mobilnog operatera. Unapređena 4×4 MIMO, do 7CA, LAA, LTE Cat.20 – 2.0Gbps preuzimanje, 150Mbps postavljanje + None Standalone (NSA), Sub6 / mmWave (28G, 39G) * Može da se razlikuje u zavisnosti od tržišta i mobilnog operatera. Povezivanje Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax (2.4/5GHz), VHT80 MU-MIMO, 1024QAM – 1,2Gbps preuzimanje / 1,2Gbps postavljanje * Može da se razlikuje u zavisnosti od tržišta i mobilnog operatera. Bluetooth® v 5.0, ANT+, USB Tip-C, NFC, Lokacija (GPS, Galileo*, Glonass, BeiDou*) *Pokrivenost servisima Galileo i BeiDou može da bude ograničena. Plaćanje NFC, MST * Može da se razlikuje u zavisnosti od tržišta i mobilnog operatera. Senzori Accelerometer, Barometer, Kapacitivni senzor za otisak prsta, žiroskopski senzor, geomagnetni senzor, Halov senzor,senzor za brzinu, senzor za RGB svetlo Akcelerometar, barometar, ultrazvučni senzor za otisak prsta, žiroskopski senzor, geomagnetni senzor, Halov senzor, senzor srčanog ritma, senzor za blizinu, senzor za RGB svetlo Autentikacija (potvrda identiteta) Vrsta zaključavanja: Prelaz prstom preko ekrana, geometrijski obrazac za otključavanje, PIN, lozinka

Vrste biometrijskog zaključavanja: otisci prstiju, lice Audio Stereo zvučnici i slušalice koje je tjunovao AKG Surround zvuk sa Dolby Atmos tehnologijom (Dolby Digital, Dolby Digital Plus uključeni) Audio formati za reprodukciju: MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, WMA, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA, DSF, DFF, APE Video MP4, M4V, 3GP, 3G2, WMV, ASF, AVI, FLV, MKV, WEBM

