Procurela informacija o novoj Sony konzoli koju niko nije očekivao

Playstation 5 će biti predstavljen javnosti za nekih godinu dana, pretpostavlja se za vreme praznika 2020. godine. To ne znači da su mogućnosti PS5 u potpunosti pod velom misterije. Iako nemamo informacija o dizajnu i datum predstavljanja, ono što možemo da pretpostavimo da će imati snažan hardver. Kada je u pitanju procesor i grafika, kao i SSD koji bi trebalo da drastično smanji vreme učitavanja igara. Na sve to, nove informacije koje su procurele na internet sugerišu da će nova sonijeva konzola imati još jednu mogućnost koju niko nije očekivao.

Iz dokumentacije koja se može naći na internetu može se videti da je Sony podneo dozvolu za patent za Voice Help System Using Artificial Intelligence, koji otkriva da je ova japanska kompanija u tajnosti razvijala virtualnog asistenta koji će biti ekskluziva za novu konzolu ove kompanije. Imena Playstation Assist, ovaj glasovni asistent biće od pomoći igračima u različitim igrama. On bi trebalo da daje informacije o zadacima ali i predmetima u igrama. Očekuje se da će ovaj asistent funkcionisati tako da će davati igračima informacije o tome kako da postupe u igri i da napreduju.

Neke od fotografija koje se mogu naći, prikazuju kako igrači igre Horizon Zero Down dobijaju informacije o određenom oružju iz igrice direktno iz konzole. Igrači takođe mogu da zatraže informacije o misijama, lokacijama, protivnicima i zagonetkama, piše Holandski blog TechTastic. Asistent je za informacije prikačen na Sonijeve server, a rešenje nakon upita vraća direktno na ekran igrača, piše u izveštaju.

Ono što je najinteresantnije, PlayStation Assist aplikacije bi trebalo da radi na mobilnim uređajima, i da i tu donosi informacije o igrama – koliko dugo igrate ili kada ste počeli – isto tako i o sadržaju iz igre, kao što su misije na određenim delovima mape.

Kao i za druge mogućnosti konzole koju gejmeri širom sveta nestrpljivo isčekuju, ovo ipak nije dovoljno da se potvrdi da li će ova funkcija biti deo nadolazećeg uređaja. U svakom slučaju, dovoljno je uzbudljivo što Sony uopšte istražuje ovu mogućnost.

Izvor: BGR