Prodaja pametnih telefona u Kini doživela kolaps

Prodaja pametnih telefona počela je da opada drastično, i kako se predviđa, statistika će tek pokazati koliko je stanje loše. Ovako loša prodaja pogodila je naravno trenutno najveće tržište mobilne telefonije na svetu, Republiku Kinu.

Očekuje se ogroman pad u prvom kvartalu

Kako za sada stvari stoje, pad prodaje u prvom kvartalu biće neverovatnih 40%, u poređenju sa istim periodom prošle godine. Do ovih podataka došla je istraživačka firma IDC. To znači da će se u prvih tri meseca ove godine prodati 33 miliona pametnih telefona manje, izjavio je Will Wong.

Wong je takođe izjavio da su prilikom analize i pravljenja prognoze za ovu godinu, došli do zaključka da će pad biti najviše do 5% u prvom kvartalu 2020. godine. Čak i uz ogroman povratak prodaje u martu, teško će biti nadoknaditi ogromne gubitke. Kada je u pitanju globalna prodaja mobilnih telefona, očekuje se pad od oko 10,6% u odnosu na isti period prošle godine.

Sve ovo što se dešava sa tržištem pametnih telefona posledica je širenja Korona virusa. Podsećanja radi, u februaru je otkazan MWC sajam u Barseloni, koji inače okuplja najveći broj izlagača u oblasti mobilne telefonije na svetu. I mnoge druge kompanije iz oblasti IT-a su otkazale svoje konferencije, pa je tako Facebook otkazao F8, svoju najveću godišnju konferenciju.

Izvor: CNN

