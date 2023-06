Ratovi zvezda: KOTOR II za Switch

Port na Nintendo Switch-u Ratovi zvezda: Knights of the Old Republic II ne dobija besplatan DLC Restored Content koji je programer Aspyr Media obećao prilikom lansiranja, objavila je kompanija kasno juče na Twitteru. Umesto toga, studio nudi utešnu nagradu besplatnih ključeva igre Star Wars za svakoga ko je kupio igru, što Aspyr kaže da se može uraditi preko njegove stranice za podršku (iako ne precizira kako).

Igre izvinjenja uključuju originalni KOTOR Switch port, KOTOR II na Steam-u, Star Wars: Episode I Racer, Star Wars: The Force Unleashed i druge.

Restored Content DLC je počeo kao mod koji su napravili obožavaoci koji je uključivao delove igre koji su isečeni iz originalnog izdanja, jer su neki smatrali da je igra nepotpuna u objavljenom obliku.

Aspyrov Switch port KOTOR II bio je nekako još manje kompletan pri lansiranju. Kao, zapravo niste mogli da pobedite igru. Programer je priznao da je svestan problema i izdao je ispravku sledećeg meseca. Nakon tog pogrešnog izvođenja i lošeg prikazivanja na demonstraciji sa Lucasfilmom i Sony-jem, Aspyrova matična kompanija, Embracer Group, prebacila je port prve igre Knights of the Old Republic u Saber Interactive, navodeći želju da se „osigurava traka kvaliteta gde treba da bude za titulu.”

Izvor: TheVerge

Podelite s prijateljima

Tweet