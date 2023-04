Redbox želi da sačuva Netflix DVD posao

Redbox želi da Netflix-ovom DVD poslu pruži drugu šansu za život, ali Netflix ne popušta. To je prema izveštaju Holliwood Reportera, koji kaže da je Redbox -ova matična kompanija već izrazila interesovanje za kupovinu Netflix-ovog DVD poslovanja, samo da bi ju je strimer nekoliko puta odbio.

Bill Rouhana, izvršni direktor kompanije Chicken Soup for the Soul, koja je prošle godine kupila Redbox za 370 miliona dolara, kaže za Holliwood Reporter da je Netflix odbio njegove pokušaje da kupi svoje DVD poslovanje „tri ili četiri puta“ pre nego što je Netflix objavio svoju odluku o zalasku.

Nakon 25 godina slanja filmova direktno u domove kupaca, Netflix će prestati da isporučuje diskove sa svog DVD.com domena nakon 29. septembra. Izvor Netflix-a kaže za Holliwood Reporter da samo gasi svoj posao sa DVD-om, a ne da ga prodaje, ukazujući da ne planira da dozvoli drugoj kompaniji da ga kupi. Ali čak i ako Netflix ne planira nikome da proda svoju uslugu iznajmljivanja DVD-a, Rouhana veruje da bi njegovo zatvaranje i dalje moglo da koristi Redbox -u.

„Ovo bi moglo biti velika blagodat za nas jer sada postoji čitava gomila ljudi koji će tražiti novo mesto da nabave svoje DVD-ove, a mi smo blizu 90 posto njih na osnovu toga gde se nalaze naši kiosci, “, kaže Rouhana za The Holliwood Reporter.

Redbox dominira tržištem iznajmljivanja DVD-ova pored ivičnjaka sa desetinama hiljada crvenih kioska koje ima u prodavnicama kao što su Valgreens, CVS, Walmart i Dollar General. U pokušaju da ostane relevantan, Redbox je pokrenuo uslugu striminga na zahtev 2017. godine, a zatim je debitovao svoju besplatnu uslugu striminga podržanu oglasima 2020. godine.

Već godinama, i Netflix i Redbox se bore sa opadajućim interesovanjem za iznajmljivanje DVD-a, jer striming nastavlja da dominira zabavom kod kuće. Netflix-ov posao sa DVD-om činio je samo 0,5 odsto njegovog ukupnog prihoda u 2022. na 145,7 miliona dolara, što je pad od 20 odsto u odnosu na 2021. Redbox je zabeležio sličan pad, izgubivši 9,5 miliona dolara prihoda u trećem kvartalu 2022.

„Verujemo u to i verujemo da će to postojati neko vreme“, kaže Rohana za The Holliwood Reporter. „Kao i većinu stvari iz nasleđa, mnogo je teže ubiti ih nego što ljudi kažu, verujem“, dodaje on.

Izvor: TheVerge

Podelite s prijateljima

Tweet