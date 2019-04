Review: Motorola Moto G7 Plus i G7 Power – Proba bez rizika

Dok drugi vole da se hvale i promovišu preko granice dobrog ukusa, Motorola ima sasvim drugačiji pristup, pre svega prema javnosti. Nastup kompanije je fer, a opcije koje nudi domaćim kupcima su jedinstvene. Svi Motorola telefoni kupljeni u Srbiji mogu biti vraćeni u roku od 30 dana od dana kupovine ukoliko korisnici nisu zadovoljni izborom. Istovremeno, stižu najave da će svi uređaji G7 serije biti deo produžene „Probaj Motorolu“ akcije. Fantastična akcija trebalo bi da traje tokom čitave ove godine.

Zašto je to važno znati? Zbog toga što se taj fer pristup proteže na celu G7 liniju, gde je sasvim jasno šta su udarne karakteristike svakog modela, a opet, osnova je zajednička, tako da se kupovinom bilo kog uređaja ne može reći da je korisnik uskraćen za neku važnu karakteristiku. Nova Moto G7 serija sastoji se od četiri uređaja. Ovom prilikom predstavljamo dva interesantnija – model sa fenomenalnom baterijom G7 Power, kao i top‑model cele generacije, G7 Plus.

Trodnevno uživanje bez punjenja

Glavna odrednica Moto G7 Power telefona jeste – baterija velikog kapaciteta, u ovom slučaju čak 5000 mAh. Na raspolaganju je i Turbo punjač koji će preko USB‑C porta relativno brzo dopuniti tako veliku bateriju. Punjač snage 15 W će, prema specifikacijama, za samo 15 minuta dopuniti bateriju toliko da omogući još devet sati rada. Svako voli dugotrajnu autonomiju, pa će ove adute ceniti pre svega poslovni korisnici. Ne čudi stoga što je G7 Power deo Android Enterprise Recommended programa, baš kao i ostatak Moto G7 porodice. Tri dana korišćenja su realnost za prosečnog korisnika, a nešto preko dva dana za najzahtevnije.

Koliko se fizički velika baterija odrazila na dizajn i upotrebljivost telefona? Rekli bismo – minimalno. Nešto veća masa nije mogla biti izbegnuta (192 grama), baš kao ni debljina (9,3 milimetra), ali korisnik nijednog trenutka nema osećaj da u ruci drži nezgrapan telefon, naprotiv. Ivice uređaja su fino zaobljene kako bi telefon bolje ležao u ruci, a korišćenje Corning Gorilla 3 stakla na prednjoj strani daje telefonu notu elegancije, kao i otpornost. Sa ekranom dijagonale 6,2 inča, uređaj prilično dobro leži u ruci, tako da se nijednog trenutka ne oseća neki kompromis.

Kad smo kod ekrana, pomenućemo da on ima nešto širi zarez u gornjem delu, u kojem je smeštena prednja kamera. Tip ekrana je IPS, a rezolucija 1570×720 tačaka. Hardver je prilično dobro odmeren, sa osmojezgarnim Snapdragon 632 čipsetom, te 4 GB RAM‑a i 64 GB skladišta, uz podršku za microSD kartice. Telefon koristi jednu zadnju kameru rezolucije 12 Mp, uz PDAF i otvor blende f/2.0, dok spreda zatičemo kameru rezolucije 8 Mp. Dobijene fotografije sasvim su primerene klasi telefona.

Plus znači više

Moto G7 Plus je top‑model ove generacije telefona namenjene svima koji pažljivo vagaju odnos uloženog i dobijenog. Hardverski gledano on i nije toliko snažniji, sa Snapdragon 636 čipsetom, te istovetnih 4 GB RAM‑a i 64 GB skladišnog prostora. Međutim, nesumnjivo je reč o naprednijem telefonu. Njegov zarez je mnogo manji u odnosu na Power, kućište je kvalitetnije zahvaljujući upotrebi Gorilla Glass 3 zaštite s obe strane aluminijumskog okvira, a ekran je veće rezolucije. Na istoj dijagonali od 6,2 inča imamo rezoluciju 2270×1080 piksela, što rezultuje gušćim prikazom na inače primetno svetlijem i jasnijem ekranu.

Kamere su posebna priča. Motorola je upotrebila kombinaciju od 16+5 Mp na glavnoj kameri, koja nudi odlične snimke, bez obzira na to da li govorimo o fotografiji ili o iznenađujuće dobrom video‑zapisu, verovatno ponajboljem u klasi. Noćno snimanje je nešto slabije, što je i očekivano u ovoj kategoriji. Sony senzor uspeva da odlično iskoristi sve što mu je na raspolaganju, a pomoćni senzor od 5 Mp obezbeđuje efekat dubine. Moguće je snimanje u 4K rezoluciji, i to uz stabilizaciju. Pohvale važe i za prednju kameru rezolucije 12 Mp, koja je zasnovana na Omnivision senzoru.

Kapacitet baterije G7 Plus je 3000 mAh, što deluje (i jeste) malo u odnosu na impresivnu bateriju G7 Power modela, ali će s lakoćom izdržati dan intenzivnog korišćenja, a štedljivim korisnicima potrajaće i duže. Telefon ima veliki adut u rukavu – Turbo punjenje snage čak 27 W! Zahvaljujući njemu, G7 Plus preko USB‑C porta za samo 15 minuta može se dopuniti toliko da se obezbedi novih 12 časova rada. Povrh svega, Moto G7 Plus nudi i stereo‑zvuk.

Zajednički geni

Nije samo dizajn indikator zajedničkih gena. Telefoni imaju senzore otiska prsta na poleđini, i to na idealnom mestu, a istovremeno je u njima smešten i logotip kompanije Motorola. Premda telefoni nisu IP sertifikovani, poseduju sloj koji obezbeđuje otpornost na prskanje, pa tako korisnici mogu biti mirni ukoliko nešto prospu ili telefoniraju na kiši. Bezbrižnom korišćenju pomažu i silikonske futrole u kojima dolaze novi G7 telefoni.

Motorola je ostala verna i svojoj filozofiji korišćenja izvornog Android operativnog sistema i na oba telefona imamo Android 9 Pie. Trudeći se da softverski ne opterećuju dodacima, Motorola ih oprema podrškom za razne gestove, koje objedinjeno naziva Moto Experiences. Tako možete probati nov interfejs, protresti telefon da pokrenete kameru ili okrenuti naglo zglob da pređete s prednje na zadnju kameru i obrnuto, koristiti Peek Display funkciju, okrenuti telefon da ignorišete poziv i slično. Ove funkcije odlično dopunjuju mogućnosti i novitete Android 9 OS‑a.

Oba telefona moći će da se kupe u posebnim bojama. Iako će se i G7 Power i G7 Plus pojaviti u tradicionalnoj indigo boji, tipičnoj za kompaniju Motorola, Power će imati i ljubičasto, a Plus crveno (Viva Red) izdanje. Cene ovih telefona su povoljne: Moto G7 Power koštaće 25.999 dinara, a Moto G7 Plus, premda najbolji i najskuplji, neće ići daleko s vrlo korektnih 36.999 dinara. Ne samo da su oba telefona vrlo pristupačna za srpski budžet već su veoma isplativi, imamo li u vidu brojne mogućnosti s kojima dolaze, kao i uslove kupovine. Zbog svega toga, veoma je lako preporučiti ih.

Korisna adresa: motorola.com/rs/sr/home

