Review: Sony Playstation 5 – Na vrhu Sonijevog tornja

PlayStation 5 je konzola o kojoj se mnogo priča, ali do koje se i dalje teško dolazi. Kakav je utisak, posle četiri meseca testiranja, ostavila na jednog pasioniranog gejmera… iz naftalina.

Ako ste gubili bezbrojne noći uz Outrun, Bomb‑hunt, Galaga, Giana sisters, California Games, Super Mario Bros i mnoge druge naslove s početka osamdesetih godina prošlog veka, verovatno ste prekaljeni gejmer koji ima decu školskog uzrasta, pa ozbiljno razmišljate o pravoj konzoli za vaše naslednike. Da, i ja sam novorođenčetu kupio PlayStation 3, a pre nego što je bio u majčinom stomaku, dobio je Nintendo Wii. Znao sam da će mu trebati. I nisam pogrešio. Sa nepunih 40 godina, ne smatram da je igranje gubljenje vremena, naprotiv. Smatram da igrice igraju bitnu ulogu u odrastanju svakog pojedinca.

Potraga za konzolom

Moj PlayStation put je neparan – bio sam vlasnik prve jedinice u Srbiji (stigla iz Irske, dan nakon premijere), slim trojke i sada petice. Spadam među pedesetak „srećnika“ iz Srbije koji su naručili konzolu i platili direktno kod uvoznika (po zahtevu Sony‑ja, tokom leta) i preuzeli uređaj na dan evropske premijere, 19. novembra 2020. Od tada pa sve do danas imam izuzetnu privilegiju da je gledam, jer ne mogu da dođem na red za igranje od sinova.

OK, biću iskren, jer znam da oni ovo neće čitati – noću im ukradem konzolu i džojped, pa odigram neku igricu. Sasvim dovoljno da kvalifikovano odgovorim na pitanje da li vam je potreban PlayStation 5 i da li je to sjajna konzola. Da skratimo priču – jeste i jeste. Ali o tome malo kasnije.

Prilično sam siguran da od velike trojke u svetu konzola (Nintendo, Microsoft i Sony), upravo Sony najviše ulaže u marketing, pa je logična euforija koja se stvori kada najave novu konzolu. U promociju PlayStation 5 uložili su verovatno najviše do sada, ali verovatno ni sami nisu očekivali toliku potražnju. PlayStation 5 je i danas, pet meseci nakon svetske premijere, gotovo nemoguće kupiti u slobodnoj prodaji širom sveta.

PS5 je pre svega gaming konzola, ali može da se koristi i kao odličan multimedijalni centar, uz pregršt instaliranih aplikacija: YouTube, Netflix, Disney plus, Amazon Prime…

U ponudi su digital edition i disc edition. Razlika je samo u Blu‑ray drive‑u i naravno, ceni – oko 100 evra više treba platiti verziju sa čitačem za diskove, dakle oko 500 evra u maloprodaji. Ko ne žali novac, preko oglasa može povećati bankovni saldo preprodavaca za dve ljubičaste novčanice retko viđane u Srbiji, pa i više (viđao sam oglase i za 1500 evra). Dodatni kontroler (DualSense) košta oko 80 evra, a Sony je uz konzolu predstavio i daljinski upravljač, slušalice i kameru, charging station (za kontrolere), a s vremenom će se pojavljivati još dodataka.

Pakovanje, izgled i specifikacije

PlayStation 5 dolazi u ogromnoj kutiji. Bela kutija je za disk verziju, crna za digital. Prilično je masivna, tako da prvi susret s konzolom ostavlja onaj WOW utisak. U kutiji se nalazi sve što je potrebno od kablova, uputstava (pravi muškarci to nikada ne čitaju), postolje (konzola može da stoji horizontalno ili vertikalno), te jedan kontroler.

Konzola izgleda impresivno. I ogromno. To je drugo veliko oduševljenje. Dizajneri su zaslužili čistu desetku, jer će pored televizora, na polici, ili gde god odlučite da je držite, izgledati kao ukras. Ne znam da li sam pomenuo da je ogromna? Morate spremiti dovoljno prostora za nju, moguće je da police koje imate za STB i slične uređaje neće imati mesta. Prilično je masivna, stabilno stoji na postolju, a mislim da je vertikalan položaj daleko lepši od horizontalnog. Crna, sjajna površina je magnet za prašinu – imali vi ili nemali prašine u stanu, na konzoli će se ona videti sigurno.

Specifikacije konzole za većinu korisnika nisu preterano bitne, ali one tekstu daju dodatnu dozu ozbiljnosti, pa ćemo pomenuti da se unutar plastike nalazi AMD Zen 2 osmojezgarni procesor, 10,3 teraflops RDNA 2 grafika, 16 gigabajta DDR6 RAM‑a, (nestvarno brzi) 825 gigabajtni SSD, dodatni NVMe M.2 slot plus Blu‑ray čitač na disk verziji. Brži SSD nisam video – proizvođač navodi 5,5 Gb/s što je zaista izvanredno – učitava glomazne igrice za nekoliko sekundi.

Konzola izgleda impresivno. I ogromno. Spremite dovoljno prostora za nju pored televizora

Ovo je do sada tehnički najbolja konzola. Večiti derbi High‑end PC protiv High‑end Console uvek će imati argumente i za jedno i za drugo, i mislim da nikada nećemo dobiti pravog pobednika. Da, zver od konfiguracije će sigurno imati bolje performanse u gejmingu, ali će takva konfiguracija uvek koštati daleko više od jedne konzole. S druge strane, u realnom svetu, brojke nisu mnogo bitne, „igrivost“ je najvažnija stvar kada pričamo o konzolama. Baš iz tog razloga, mnogima i dan‑danas preporučujem da kupe polovan, vremešni Nintendo Wii.

No vratimo se na PS5. Konzola ima dovoljno portova: USB A i USB C, Ethernet, HDMI… Interfejs podseća na prethodni, sa PS4, ali deluje nekako utegnutije. Za one koji vole da se bave podešavanjima, Sony je za PS5 spremio dovoljno opcija u menijima, pa će moći se zabavljaju do mile volje. Primarno, ovo je gaming konzola, ali može da se koristi kao odličan multimedijalni centar, s obzirom na to da je moguće instalirati pregršt aplikacija (YouTube, Netflix, Disney plus, Amazon Prime…). Za mnoge servise će vam trebati VPN, Disney Plus radi u UK, pun Netflix katalog je u SAD, Amazon Prime najbolje radi u Americi…

Nakon inicijalnog podešavanja, dobijate pristup PSN (PlayStation Network i PS Store), gde možete kupovati igrice. PlayStation Plus je zanimljiva opcija za korisnike PS5, jer dobijate na poklon dvadesetak naslova za PS4. Da, PS5 je kompatibilan sa PS4 naslovima, što je u ovom trenutku odlično, jer nema puno ekskluzivnih igara za novu konzolu. PS Plus je pretplata (najpovoljnije je godišnja) zahvaljujući kojoj dobijate po dve igrice mesečno. Na konzoli je preinstalirana Astro’s playroom, punokrvna platforma, koja demonstrira mogućnosti DualSense kontrolera.

DualSense

Kao pripadniku neparnih PlayStation‑a, primećujem da je DualSense pravo tehnološko čudo. Nisam se mnogo igrao sa PS4, ali mi deluje da je DualSense daleko ispred prethodne generacije. Optimalnog balansa, fenomenalne teksture plastike, ovaj kontroler jednostavno prija kada ga držite u ruci. Ni posle nekoliko sati intenzivnog igranja ne oseća se zamor, a ima sve što u ovom trenutku može da se zamisli. I više.

O standardnim stvarima neću pisati, već onim koje su spektakularne. Haptic feedback, adaptabilni L2 i R2, zvučnik, mikrofon (koji reaguje na pritisak) tek će pokazati svoje potencijale s naslovima koji će se pojaviti. U Astro’s playroom‑u možete isprobati sve funkcije. Kada hodate po pesku, blatu ili ledu, kontroler će se ponašati tako da zaista imate utisak tog hoda. Teško je opisati, taj haptic feedback morate da osetite. Neverovatna je količina detalja koje ćete osetiti u rukama. Adaptabilni L2 i R2 će pružati manji ili veći otpor, u zavisnosti od prepreke koju treba da pređete.

Mikrofon sa senzorima za pritisak je izuzetno zanimljiv, jer npr. vetrenjaču koja pokreće brod možete zavrteti brže ili sporije, u zavisnosti od toga koliko snažno dunete u kontroler. Druga stvar je kako izgledate okolini kada duvate u donji deo džojpeda.

DualSense je tehnološko čudo. Haptic feedback, adaptabilni L2 i R2, zvučnik, mikrofon… Kada hodate po pesku, blatu ili ledu, kontroler će se ponašati tako da zaista imate utisak tog hoda

Za one koji igraju Call of Duty, Fortnite ili bilo koju igru koja zahteva voice chat, DualSense ima 3,5‑mm priključak preko kog možete uključiti svoj headset i pričati sa ekipom. Naravno, headset nije neophodan, budući da u samom kontroleru postoje mikrofon i zvučnik.

Za koga je „petica“?

Ukoliko imate PlayStation 4, bilo koju verziju, nema razloga da jurite upgrade. PS4 je izvanredna konzola, za koju postoji gomila fantastičnih naslova, a Sony je obećao da će se nove igre za ovu konzolu pojavljivati još dugo. Ukoliko vam je budžet tanak, PlayStation 5 nije konzola za vas – moj savet je da kupite PS4, tim pre što još uvek nema ekskluzivnih naslova za PS5 koji će zasijati punim sjajem. S druge strane, ukoliko imate PlayStation 3 i želite da budete „mirni“ narednih nekoliko godina, PS5 je odlična investicija.

Ostaje još pitanje vredi li doplatiti 100 evra za disk verziju. Mnogi nisu vični otvaranju PS naloga i kupovini preko Interneta (a posebno vaučer karticama za UK Store). Za njih je disk verzija i te kako opravdana. Takođe, igrice koštaju od 50 evra pa naviše – digitalne verzije ne možete da razmenjujete s drugim korisnicima, dok diskove možete veoma lako menjati. Postoje brojne Facebook grupe u kojima je ta razmena razrađena još od PS4. Dakle, definitivno preporučujem verziju sa Blu‑ray drajvom.

Umesto zaključka

PlayStation 5 je sjajna konzola koja će s vremenom biti još bolja i poželjnija. Za dobru zabavu nije jedina. Daleko je jeftinija od najsavremenije gaming PC konfiguracije, a opet i dalje veoma skupa za prosečno srpsko domaćinstvo. Konzola, dodatni kontroler, dve igrice, PS Plus, i još neki dodaci lako mogu dovesti do četvorocifrenog iznosa u evrima. Da li vredi? Apsolutno.

Autor: Uroš Bogdanović

