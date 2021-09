Samsung izgleda odustaje od Galaxy S21 FE telefona

Galaxy S21 FE je prvobitno planiran da bude predstavljen u avgustu, zajedno sa Galaxy Z Flip 3 i Galaxy Z Fold 3 telefonima. Međutim, Samsung je odlučio da odloži predstavljanje ovog telefona zbog nedostataka čipova. Novo predstavljanje zakazano je za Galaxy Unpacked October 2021 događaj, ali po svemu sudeći neće se dogoditi ni tada. Kako stvari stoje, izgleda da je kompanija odlučila da u potpunosti odustane od Galaxy S21 FE modela.

Neočekivano veliko interesovanje za preklopne telefone

Razlog za to je veliko interesovanje za Galaxy Z Flip 3 telefonom, kao i problem sa nabavkom čipova. Naime, dobra prodaja Z Flip 3 modela „povukla“ je povećanu proizvodnju ovog telefona i kompanija nije u stanju da isporuči dovoljno primeraka na tržište. Kako je trenutno količina čipova veoma ograničena, kompanija je odlučila da odustane od Galaxy S21 FE modela. Naime, ovaj telefon je trebao da koristi Snapdragon 888 čipset, a njegova nestašica ne može da garantuje kontinualnu proizvodnju telefona. Uz to, cena ovih čipova je u velikom porastu. Da bi nekako kompenzovao to, Samsung je pokušao da smanji cenu displeja i da „osiromaši“ dizajn S21 FE telefona.

Takođe, ako bi uložili u proizvodnju (jeftinijeg) Galaxy S21 FE telefona, time bi samo naškodili sebi, jer je profitna stopa na Galaxy Z Flip 3 i Galaxy Z Fold 3 modelima daleko viša. Inače, neke nezvanične informacije ukazuju da bi Galaxy S21 FE, ako bi se ipak našao u prodaji, imao 6.5“-ni Super AMOLED displej sa osveženjem od 120 Hz, 32 MP selfi kameru i trostruku kameru na leđima. Pokretao bi ga Snapdragon 888 procesor, zajedno sa 8 GB RAM-a, a za smeštanje podataka bile su predviđene dve varijante – sa 128 GB ili 256 GB prostora. Pored toga, bilo je poznato da bi telefon mogao da ima IP68 zaštitni rejting, stereo zvučnike, 5G podršku i bateriju od 4.500 mAh.

