Samsung osvojio 36 nagrada na CES 2018 Innovation Awards

Kompanija Samsung Electronics osvojila je ukupno 36 nagrada na CES 2018 Innovation Awards, a nagrađeni proizvodi obuhvataju dve nagrade za najbolju inovaciju, Best of Innovation, i to u kategorijama za virtuelnu i proširenu stvarnost, nosive tehnologije, video ekrane, kućne uređaje i pametni dom. Uz to, ovim se obeležava prva godina u kojoj je Samsung pobedio u kategoriji CES-ovih nagrada za inovaciju za Fitnes, sport i biotehnologiju sa proizvodima Gear Sport, Gear Fit2 Pro i Gear IconX (2018). Mnogi od Samsungovih proizvoda koji su dobili ova priznanja biće prikazani na sajmu CES 2018 koji će biti održan od 9. do 12. januara 2018, u Las Vegasu.

Nagrađeni Samsung proizvodi su Gear Fit2 Pro koji ima mogućnost praćenjem preko GPS-a sa praćenjem rada srca i aplikacijama kompanije Under Armour kojima se svaki trening precizno beleži. Otporan je na vodu od 5 ATM, tako da je pogodan za trening u bazenu i na kiši. Gear Sport pametni sat, je spoj praćenja fizičkih aktivnosti i pametnih opcija za ljude koji vode aktivan život, i lako se prebacuje sa posla na trening. Takođe je otporan na vodu od 5 ATM koja omogućava praćenje čak i plivačkih treninga, kao i celodnevno praćenje fizičkih aktivnosti i unesenih kalorija.

Gear IconX (2018) bežične slušalice omogućavaju korisnicima da slušaju muziku direktnom reprodukcijom sa interneta putem Bluetooth-a, u trajanju do 5 sati, te da puste omiljene pesme u mp3 formatu, u trajanju do čak sedam sati. Uz mogućnost brzog dopunjavanja za deset minuta koja donosi sat vremena reprodukcije zvuka, korisnici mogu da koriste ove slušalice i kao uređaj za praćenje aktivnosti. Samsung HMD Odyssey rađen u partnerstvu sa kompanijom Microsoft, nudi iskustvo virtuelne stvarnosti u Windows mešovitoj stvarnosti.

Galaxy Note8 odlikuje se većim beskonačnim ekranom od 6,3 inča, i unapređenu S Pen1 olovku. Ima dve zadnje kamere od 12 MP a po rečima kompanije prvi je pametni telefon na svetu sa optičkom stabilizacijom slike (OIS) i na širokougaonom i na telefoto objektivu. Među nagrađenim uređajima su i Galaxy S8 od 5,8 inča i Galaxy S8+ od 6,2 inča, koji takođe imaju beskonačni ekran te omogućavaju lakši i jednostavniji multitasking.

49” CHG90 monitor za igrice sa razmerama slike 32:9 i zakrivljenim ekranom, omogućava korisniku da se u potpunosti uživi u igru. CHG90 podržava AMD Radeon FreeSync2 tehnologiju za neometano uživanje u igrama, sa dvostrukim uvećanjem percipirane osvetljenosti i boje. Samsung Connect Home Pro pametni WiFi sistem koji kombinuje “mesh” tehnologiju umrežavanja za direktno i dinamičko povezivanje čvorišta u mreži i čvorište za pametne uređaje SmartThings Hub, Samsung Connect Home Pro otvara mogućnosti korisnicima za bolje povezivanje uređaja i lako upravljaju svojim kućnim mrežama.

Spajajući elegantan dizajn i tehnologiju, kolekcija Chef Collection donosi inovativne funkcije kućnih uređaja u kategoriju premium ugradnih uređaja. Samsungova kolekcija za kuvare nagrađena je sa četiri nagrade 2018 CES Innovation Honoree Awards za uređaje Chef Collection 30” Pro Range, profesionalni šporet; Chef Collection 30” Built-In Combi Oven, ugradnu kombinovanu rernu; Chef Collection 36” Gas Cooktop, gasnu ploču za kuvanje i Chef Collection 30” Double Wall Oven, dvostruku zidnu rernu.

Samsung 16Gb GDDR6 memorija obrađuje slike i video zapise brzinom od 16Gbps sa pojasnim opsegom od 64GB/s za ulaz i izlaz podataka (data I/O), što odgovara prenosu oko 12 full-HD DVD-jeva (ekvivalentnih 5 GB) u sekundi. Nova DRAM memorija može da radi na 1,35 volti, što donosi dalje prednosti u odnosu na današnju memoriju za grafičke procesore koji koriste 1,5 V pri brzini od samo 8 Gbps. Samsung 8TB NGSFF NVMe SSD (PM983) SSD od 8 terabajta unapređuje kapacitete za čuvanje podataka i performanse 1U servera.

Exynos 9 Serija 9810 je Samsungov najnoviji procesor, sa 3. generacijom posebno dizajniranih CPU jezgara, ažuriranim GPU i gigabitnim LTE modemom sa prvom 6CA podrškom u ovoj industriji. Izgrađen je na drugoj generaciji 10-nanometarske tehnologije procesa. Samsung ISOCELL Slim 2X7 je senzor za sliku od 24 megapiksela sa malim dimenzijama piksela od 0,9μm koji omogućavaju senzoru za slike da se ugradi u tanji modul za kameru, što omogućava premijum pametnim telefonima da ponude kamere visoke rezolucije u veoma tankom, elegantno dizajniranom kućištu.

Podelite s prijateljima

Tweet